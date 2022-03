Casemiro louange Diego Simeone

Le Brésilien s'exprimait avant le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, alors que les Madrilènes auraient techniquement pu faire match nul avec leurs rivaux de la ville. Mais cela ne s'est pas produit. Madrid a tiré Chelsea tandis que l'Atletico a tiré une autre équipe anglaise, Manchester City.

Mais cela n'a fait qu'augmenter la probabilité que la demi-finale, voire la finale de la Ligue des champions, soit le théâtre d'un autre derby madrilène, ce qui s'est déjà produit en 2014 et 2016. Les deux clubs devront d'abord affronter des adversaires coriaces en Premier League. Mais au vu de leur victoire respective sur le Paris Saint-Germain et Manchester United au tour précédent, on ne parierait pas contre eux.

"Ce que Simeone a fait avec l'Atlético mérite le respect de tous les amateurs de football", a déclaré Casemiro à Diario AS. "Cholo a transformé le club. Avant d'arriver, l'Atletico était une chose mais avec Cholo, c'est autre chose, une équipe qui participe à la Liga et à la Ligue des champions. Simeone a mon respect total".

Simeone a récemment célébré une décennie à la tête de l'Atletico. Il est arrivé au club en 2011 et depuis, il a mené les Rojiblancos à deux titres de Liga, à la Copa del Rey, à la Supercopa de Espana, à deux titres de Ligue Europa et à deux titres de Supercoupe d'Europe. Il a également mené les Rojiblancos à deux finales de la Ligue des champions, où ils se sont inclinés face à Madrid à chaque fois, à Lisbonne et à Milan.