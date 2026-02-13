Carvajal et Arbeloa, le bras de fer continue

Sur les dix derniers matchs de son club, le joueur de 34 ans n'a joué qu'à deux reprises, à chaque fois en tant que remplaçant, ce qui a provoqué sa frustration le week-end dernier.

Cette situation a alimenté les spéculations quant à son avenir, alors que son contrat avec le Real Madrid expire dans moins de cinq mois. On pense qu'il partira, mais aucune décision ne sera prise avant la fin de la saison. En attendant, Carvajal souhaite davantage de temps de jeu, ce qu'il a fait savoir à l'entraîneur Alvaro Arbeloa.

Selon Marca, Arbeloa et Carvajal se sont entretenus en début de semaine pour clarifier la situation. Suite à cet échange, il a été décidé que le capitaine retrouverait sa place de titulaire samedi prochain pour le match à domicile contre la Real Sociedad. David Jimenez ne sera pas retenu dans l'équipe, et finalement, il sera écarté de la sélection, la décision ayant été prise de le faire retourner à la Castilla.

Carvajal et Trent Alexander-Arnold occuperont les postes d'arrière droit au Real Madrid pour le reste de la saison. Ce dernier est toujours en phase de reprise après deux mois d'absence pour une blessure aux ischio-jambiers et n'est pas encore apte à débuter un match. Il pourrait toutefois entrer en jeu contre la Real Sociedad, comme lors de la victoire face à Valence le week-end dernier.

Carvajal a quatre mois pour faire ses preuves au Real Madrid.

Tant que Trent ne sera pas apte à débuter, Carvajal occupera le poste d'arrière droit titulaire. Il aura à cœur de briller, car une bonne performance pourrait lui permettre de rester au Real Madrid au moins une saison de plus.