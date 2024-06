Carvajal Ballon d'Or, l'énorme rebondissement !

Dani Carvajal a déjà connu une année phénoménale, puisqu'il a remporté la Ligue des champions, la Liga et la Supercoupe d'Espagne avec le Real Madrid

Il vise un nouveau succès avec l'Espagne cet été, alors que la Roja est en quête d'un quatrième titre de champion d'Europe.

Malgré son succès et son haut niveau de performance la saison dernière, Carvajal n'est pas considéré comme étant dans la course pour remporter le Ballon d'Or 2024, ses coéquipiers Vinicius Junior et Jude Bellingham étant considérés comme les grands favoris. Cependant, si l'Espagne remporte l'Euro 2024, il pense qu'il pourrait avoir une chance, comme il l'a déclaré à Diario AS.

L'article continue ci-dessous

"Je n'y pense même pas. C'est vrai que j'ai fait une grande année, y compris offensivement, avec le but en finale de la Ligue des champions... Si on fait une bonne performance au Championnat d'Europe, et si on le gagne, je peux être sur la liste des candidats. Ce ne serait pas insensé.

"Vinicius et Bellingham ont fait une grande année, Mbappé sera candidat si la France gagne le Championnat d'Europe. Je n'y pense pas. Ce que je projette, c'est d'aller le plus loin possible dans l'Euro et, si on le peut, d'être en finale à Berlin."

En ce qui concerne Mbappé, Carvajal s'est dit convaincu que le joueur de 25 ans, dont le transfert tant attendu au Real Madrid a été confirmé au début du mois, peut permettre à l'équipe de Carlo Ancelotti de franchir un nouveau palier.

"Je pense que le fait de porter notre maillot et d'être entouré de très bons joueurs nous permettra d'être à nouveau candidats à tout. J'espère que ce sera le cas et que nous continuerons à récolter des titres.

Enfin, Carvajal a évoqué le départ imminent de Joselu Mato, qui a décidé de quitter le Real Madrid pour tenter une nouvelle aventure au Qatar. Les deux vétérans sont très proches et Carvajal a admis qu'il comprenait la décision de son ami de ne pas rester au Real Madrid.

"Joselu est ma famille. C'est quelqu'un de très spécial. Cela me rend triste parce que nous étions ensemble toute la journée et nous faisions des projets. Les enfants jouent, les vacances, nous allons ensemble à l'entraînement, en voyage... Mais je comprends aussi sa situation. En fin de compte, la vie l'a récompensé pour le travail qu'il a accompli tout au long de sa carrière. Il est arrivé au Real Madrid. Il a gagné la Liga et la Ligue des champions tout en étant important... Je comprends sa position. Mbappé arrive, Endrick sera aussi en attaque, et il pourrait avoir un niveau de participation plus faible. Et il reçoit une offre qui n'est pas refusable, donc c'est compréhensible."