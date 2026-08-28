Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé les dernières nouvelles de l'équipe, l'état des blessés et les récents développements avant la rencontre attendue face à Ipswich Town dimanche prochain, dans le cadre des matches de la deuxième journée de Premier League.

Carrick a exprimé son impatience de disputer le premier match de l'équipe à domicile, sur la pelouse d'Old Trafford, cette saison, afin de surmonter le faux pas de la dernière journée et de renouer avec la victoire, après la défaite à l'extérieur face au promu Hull City sur le score de deux buts à zéro.

Carrick a entamé la conférence de presse consacrée à cette rencontre, tenue ce vendredi, en livrant un point médical sur l'état des joueurs de l'équipe, déclarant selon les propos rapportés par le site ESPN : « Amad (Diallo) ne sera pas disponible cette semaine et sera absent un peu plus longtemps, tandis que Mason (Mount) est revenu s'entraîner avec le groupe cette semaine, ce qui est très positif pour nous. »

Concernant la prochaine rencontre sur la pelouse d'Old Trafford, Carrick a confirmé l'impatience de tous à disputer ce match en déclarant : « Le premier match sur notre terrain cette saison est l'événement que nous attendons avec une grande impatience. Nous avons connu un accroc la semaine dernière et nous voulons revenir pour livrer une bonne prestation et remporter les matches. Nous disposons d'une bonne liste de joueurs et nous pouvons choisir différentes combinaisons ; tout le monde est dans une forte concurrence pour participer. »

L'entraîneur de Manchester United a évoqué la nouvelle recrue Carlos Baleba, récemment arrivé de Brighton pour 70 millions de livres sterling, précisant la nature de sa blessure : « Il souffre d'un léger problème à la cheville qui pourrait l'écarter deux à trois semaines, mais nous en étions informés à l'avance, il n'y a donc pas de gros problème, et ce sera formidable de l'avoir avec nous dès qu'il sera prêt. »

Carrick a salué les qualités du nouvel arrivant, âgé de 22 ans, en déclarant : « Il possède un potentiel et des aptitudes immenses, et c'est un transfert très enthousiasmant pour nous. La qualité et les caractéristiques qu'il possède apportent de l'équilibre au groupe et offrent différentes options, et je suis très heureux de l'avoir recruté, d'autant qu'il a beaucoup à offrir à l'avenir. »

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L'entraîneur de Manchester United a commenté la victoire de l'équipe des jeunes des moins de 21 ans face à Ipswich sur le score de cinq buts à zéro, ainsi que la performance remarquable du jeune joueur JJ Gabriel, précisant : « Je pense que les jeunes ont livré un match excellent avec un effectif très solide. La qualité, l'état d'esprit et tout ce qui a trait au match étaient formidables. JJ est l'un de ces jeunes, et il possède clairement un grand talent. Il s'est beaucoup entraîné avec nous, il acquiert continuellement de l'expérience et il s'adapte progressivement à chaque étape qu'il franchit. »

Au sujet de l'avenir du jeune défenseur Harry Amass et de la possibilité d'un prêt, Carrick a déclaré : « La question a toujours trait à la composition de l'équipe et à la décision d'opter ou non pour un prêt, et nous essayons d'offrir le meilleur à chaque joueur tout en préservant la force du groupe. Je suis très content de Harry ; il a réalisé une saison formidable malgré sa fin malheureuse due à la blessure, et ce fut formidable de l'avoir avec nous durant la période de préparation, où il a affiché d'excellents niveaux, et nous verrons ce qui se passera par la suite après sa prestation remarquable lors du dernier match. »