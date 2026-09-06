Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a affirmé la capacité de son équipe à rivaliser avec les grands de la Premier League cette saison, malgré des dépenses inférieures à celles de ses concurrents sur le marché des transferts.

Manchester United a recruté trois joueurs au milieu de terrain durant la période des transferts estivaux, pour un coût avoisinant les 150 millions de livres sterling.

Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool et Tottenham ont dépensé des sommes plus importantes en indemnités de transfert, mais Carrick estime que son équipe est capable, malgré cet écart, de tenir tête aux six grands clubs traditionnels sur le terrain.

Carrick a déclaré, dans des propos relayés par la chaîne « ESPN », avant l'affrontement entre Manchester United et Everton dimanche : « Je ressens avec certitude que nous sommes capables de rivaliser. »

Il a ajouté : « Je pense que le défi consiste simplement à trouver les bonnes dynamiques, à atteindre le juste équilibre, à former le groupe adéquat, et à s'appuyer sur les meilleurs joueurs du groupe pour renforcer le reste de l'effectif. »

Il a poursuivi : « Je comprends que le montant des dépenses puisse au final être un facteur important. Mais ce n'est pas forcément toujours la solution, même si cela peut l'être. »

Carrick a affirmé être « largement satisfait » de l'effectif de son équipe à l'issue de la période des transferts, mardi.

Il a expliqué que Manchester United avait « exploité au maximum » les ressources dont il disposait pour recruter André Santos, Youri Tielemans et Carlos Baleba, soulignant que remporter les matchs dépend de facteurs qui dépassent le coût de la constitution de l'équipe.

L'entraîneur de Manchester United a ajouté : « L'argent est une chose, ce que vous en faites en est une autre, et la manière dont vous en tirez le meilleur parti en est encore une autre. »

Il a poursuivi : « Tout se joue au final sur ce qui se passe sur le terrain, et nous continuons à donner ce que nous pouvons, à faire de notre mieux, vous savez, et à continuer d'essayer de gagner. »

Manchester United a consacré la plus grande partie de son budget de transferts en 2025 au recrutement de trois attaquants, tandis que le milieu de terrain a fait l'objet d'une restructuration cet été, sur fond de spéculations selon lesquelles l'accent sera mis en 2027 sur le renforcement de la défense.

Carrick a évité de dévoiler les plans du club sur le marché des transferts, mais il a confirmé l'existence d'une « idée claire » quant à l'allure que prendra l'effectif de l'équipe à l'avenir.

Il a enchaîné : « Je pense qu'il existe un processus d'évolution qui vise à améliorer les choses en permanence, en tenant compte du déroulement de la saison, du niveau des performances, des blessures, de ceux qui affichent un bon niveau, et de ce à quoi ressemble l'avenir. »

Il a développé : « Il est évident que de nombreux éléments entrent en ligne de compte, et nous essayons de nous améliorer étape par étape. »

Il a conclu : « Nous verrons comment se déroule la saison et ce que nous devons développer, mais il est clair que nous avons une idée précise de ce à quoi nous voulons ressembler après cet été, puis un peu plus loin sur le long terme. »



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