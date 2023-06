Carrasco balance sur le seum de Courtois

Le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, s'est dit "profondément déçu" par le sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco

Tedesco avait déclaré que Courtois avait refusé de voyager avec les Diables Rouges en Estonie pour le match de qualification à l'Euro 2024 de mardi. Tedesco a déclaré que Romelu Lukaku serait le capitaine de l'équipe contre l'Autriche, un match nul 1-1, et que le joueur de 31 ans prendrait les fonctions de capitaine contre l'Estonie. Mais l'ancien entraîneur du RB Leipzig a affirmé que Courtois avait quitté le groupe parce qu'il avait été "offensé" par cette décision. Le stoppeur, qui a déclaré avoir quitté le groupe en raison d'une blessure au genou, a démenti ces propos et a critiqué le "compte-rendu partiel et subjectif d'une conversation privée" de Tedesco. Aujourd'hui, son compatriote Yannick Carrasco s'est exprimé sur le sujet.

Carrasco a déclaré au journaliste Manuel Jous, via la RTBF : "Nous avons plus ou moins compris ce qui s'est passé. Nous avons eu une réunion avec l'entraîneur, qui a été clair avec nous. Nous, les anciens, n'avons pas encore eu l'occasion de parler avec Thibaut. Mais nous avons été déçus de sa réaction.

"En fin de compte, c'est un membre clé de l'équipe, l'un des trois capitaines. Un brassard n'est qu'un détail. Il faut montrer qu'on est un leader et un capitaine avec sa propre personnalité. Il a choisi de partir. Nous ne savons pas s'il était gêné ou non. Mais l'une des raisons de son départ était aussi le brassard. Maintenant, c'est clair".