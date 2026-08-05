La décision de la star égyptienne Mohamed Salah de rejoindre le club turc de Trabzonspor a suscité une vive polémique dans les milieux du football européen, dont le dernier épisode a été un commentaire au vitriol de l'ancienne légende de Liverpool Jamie Carragher, qui y a exprimé son étonnement de voir « le roi égyptien » choisir un championnat qu'il juge en deçà de ses capacités.

Dans un transfert qui a fait l'effet d'une bombe, Salah a signé avec le club turc un contrat de deux saisons, assorti d'un salaire annuel de 22 millions d'euros, mettant ainsi un terme à une ère dorée passée sur les pelouses anglaises sous le maillot de Liverpool.

Lors de son intervention dans le podcast « Football Ramble » mercredi, Carragher, l'un des plus grands défenseurs de l'histoire de Liverpool, n'a pas caché son étonnement face à cette décision.

Il a déclaré : « Je pense que Mohamed Salah était parfaitement capable de jouer en Serie A, et non dans un championnat en deçà de son niveau comme le championnat turc. »

L'ancien défenseur anglais a ajouté, pour préciser son point de vue : « Salah est comme Ronaldo, il a une grande ambition et ses statistiques comptent énormément pour lui. Il est effectivement capable de les réaliser en championnat turc, mais je m'attendais à le voir dans un grand club comme la Juventus ou le Milan. »

Carragher n'a pas exclu que des considérations financières soient à l'origine de la distance prise par les grands clubs européens vis-à-vis de ce transfert, concluant ses propos ainsi : « Peut-être que ses exigences financières ont poussé certains clubs à renoncer à négocier avec lui. »

Le commentaire de Carragher reflète la division des avis des analystes et des supporters au sujet du transfert de Salah à Trabzonspor, entre ceux qui y voient un nouveau défi et une occasion de mener un projet ambitieux, et ceux qui le considèrent comme un pas en arrière pour un joueur qui affiche encore des performances lui permettant d'évoluer au plus haut niveau européen.