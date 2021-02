Carragher : "Liverpool doit signer un autre attaquant"

La légende des Reds estime que le club de la Mersey doit se payer un nouvel attaquant pour rester compétitif.

Liverpool "doit s'offrir un buteur" lors du prochain mercato, a déclaré Jamie Carragher. Une déclaration qui fait suite aux propos tenus par Jurgen Klopp indiquant que Divock Origi était "loin d'être assez bon" comme option de remplacement.

L'attaquant international belge s'est avéré être un héros improbable pour les Reds lors de leur triomphe en Ligue des champions en 2019, mais il est redescendu dans l'ordre hiérarchique des attaquants depuis lors.

Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino ont continué d'inspirer les champions d'Angleterre, tandis que Diogo Jota a marqué les esprits avant de subir une fâcheuse blessure, mais Carragher pense que d'autres solutions sont nécessaires aux avant-postes chez les Reds.

"Liverpool doit absolument recruter un buteur", a déclaré la légende des Reds à Sky Sports. "Je ne sais pas exactement pour quel poste, qu'il s'agisse d'un avant-centre ou d'un ailier. Pour le moment, ils dépendent massivement de Salah et de Mane, personne d'autre ne semble vouloir marquer."

"Jota manque à l'équipe, mais je ne sais pas encore s'il serait le premier choix dans une équipe de Liverpool. Il a fait de bons débuts à son arrivée. Je pense qu'ils doivent ajouter des buts à l'équipe, que ce soit un milieu de terrain qui puisse marquer des buts parce qu'il semble que Wijnaldum va changer d'air et il s'agit de faire quelque chose de différent au milieu", a ajouté Carragher.

"Vous voyez Bobby Firmino et les attaquants de Liverpool, ce ne sont pas vraiment des pointes. Jota n'est pas une pointe, pareil avec Mané, pareil avec Salah. Ils ont Divock Origi mais il est loin d’être assez bon. Et il joue souvent sur les côtés, car il ne peut pas jouer en tant qu’avant-centre. Donc Firmino joue ce rôle, mais nous parlons toujours de lui comme étant un« faux neuf. Je pense que Liverpool pourrait faire venir un attaquant, juste pour faire bouger les choses et surtout quelqu'un qui marque des buts. Je pense qu'il y a trop de pression sur ces deux joueurs en haut du terrain pour marquer des buts", a conclu le champion d'Europe 2005.