Carragher estime que l’équipe d’Angleterre est le seul obstacle entre Kane et le Ballon d’or

L'ancien défenseur anglais Jamie Carragher a vivement défendu la candidature de Harry Kane au Ballon d'Or, affirmant que les performances de l'attaquant au cours de l'année écoulée méritaient de remporter la plus prestigieuse distinction individuelle du monde du football.

Il a souligné que l’attaquant a suffisamment brillé, tant en club qu’en sélection, pour être considéré comme le joueur le plus en vue des douze derniers mois.

« Au vu de ses performances au cours des douze derniers mois, Harry Kane devrait remporter le Ballon d’Or », a-t-il déclaré.

Toutefois, l’ancien capitaine de Liverpool admet que les chances du capitaine de l’équipe d’Angleterre s’amenuisent dans le contexte plus large des compétitions internationales, surtout en année de Coupe du monde.

Interrogé par Tele Football, il a ajouté : « Malheureusement, il ne l’obtiendra sans doute pas, car en année de Coupe du monde, le trophée échoit immanquablement à la star de l’équipe championne. »

Il doute par ailleurs des chances de l’Angleterre de briguer sérieusement le titre mondial, estimant que les récents résultats de l’équipe de Thomas Tuchel ne sont pas encourageants.

Il a conclu : « J’aimerais croire que l’Angleterre peut encore gagner le titre, mais les dernières sorties ne le suggèrent pas. »

Les Three Lions avaient pourtant entamé le Mondial 2026 par une victoire convaincante 4-2 face à la Croatie, avant de perdre progressivement leur cohésion : un nul stérile contre le Ghana (0-0) puis un succès laborieux 2-1 face à la République démocratique du Congo, arraché dans les derniers instants grâce à un doublé de Kane.

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