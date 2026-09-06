Jamie Carragher, ancienne star de Liverpool, a exprimé son inquiétude au sujet de la recrue estivale de Chelsea, le gardien argentin Emiliano Martínez, après la défaite de Chelsea face à Arsenal dimanche soir (2-1) en Premier League.

Morgan Rogers a offert à Chelsea un début parfait, en logeant directement le ballon au fond des filets depuis l'entrée de la surface dans les deux premières minutes.

Mais Kai Havertz a égalisé contre son ancien club au milieu de la première période, d'une frappe que Martínez n'a pas réussi à repousser à son premier poteau, avant que Martin Ødegaard ne marque le but de la victoire pour Arsenal en seconde période.

La légende de Liverpool estime que, si le recrutement de Martínez pour seulement 7,5 millions de livres sterling représente une « superbe affaire », l'ancien gardien d'Aston Villa a montré qu'il avait dépassé son meilleur niveau.

Carragher a déclaré sur la chaîne « Sky Sports », en analysant le but égalisateur inscrit par Havertz pour Arsenal : « Je pense que le gardien aurait arrêté ce ballon il y a deux ou trois ans. »

Il a ajouté, selon le journal anglais «Metro» : « Ce qu'a fait Chelsea, c'est qu'il vaut mieux pour tout le monde que Robert Sánchez ne soit pas dans les buts, car il n'est pas au niveau requis, bien qu'il soit un bon gardien. »

Et de poursuivre : « Ce n'est pas un mauvais transfert, c'était au contraire une superbe affaire pour 7,5 millions de livres sterling, et il reste un excellent gardien, meilleur même que Sánchez. Cela donnera à tout le monde un plus grand sentiment de confiance. »

Il a souligné : « Martínez a été un gardien formidable et il reste un très bon gardien, mais il n'est pas le gardien qui a remporté la Coupe du monde, ce n'est pas vrai, et on en a eu un petit aperçu. »

Carragher a conclu, en évoquant le niveau de Chelsea comparé à celui d'Arsenal : « Il y a un fossé énorme entre les deux équipes, leurs onze de départ et leurs effectifs. »

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