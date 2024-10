Carnet Noir : Un ancien joueur de l’OM et de l’OL est décédé

L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont en deuil après la disparition d’un ancien joueur passé par les deux clubs.

A quelques jours de la reprise du championnat de France, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille pleurent le départ dans l’au-delà de leur ancien milieu de terrain offensif, Jean-Jacques N’Domba, décédé à l'âge de 64 ans, ce mardi 15 octobre 2024.

Jean-Jacques N’Domba, un parcours marqué par l’élégance

Le monde du football est en deuil. Jean-Jacques N'Domba, ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais, est décédé ce mardi 15 octobre 2024, à Troyes, à l’âge de 64 ans. Ancien milieu de terrain au style élégant, N’Domba a marqué de son empreinte les années 80 au sein de la Ligue 1 française et laisse derrière lui le souvenir d’un joueur talentueux et d’un homme apprécié pour sa simplicité et sa discrétion.

Né à Pointe-Noire, au Congo, l’ancien international congolais a débuté sa carrière professionnelle dans son pays natal, notamment à l’Etoile du Congo avant de rejoindre la France, où il a signé en faveur de l'Olympique de Marseille en 1982. Sous les couleurs phocéennes, il dispute plusieurs matchs décisifs et se fait remarquer pour son intelligence de jeu et sa vision tactique, malgré une concurrence féroce dans un effectif composé de stars.

Demi-finaliste de la CAN 1974

Après deux saisons à l'OM, N'Domba rejoint le Puy en 1984, qui le vendra à son tour à l'Olympique Lyonnais deux ans plus tard (1986). Au sein des Gones, le Congolais s’est affirmé comme un joueur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien en milieu défensif qu’en soutien de l’attaque. Condiédéré comme l’un « des meilleurs joueurs de l’histoire du Congo-Brazzaville », par l’OL, les performances de N’Domba lui valaient l’admiration des supporters rhodaniens, bien qu’il n’ait jamais eu une carrière médiatique flamboyante.

Ancien international congolais, Jean-Jacques N’Domba a pris part à la Coupe d’Afrique des Nations 1974, où le Congo avait fini en demi-finale contre la Zambie malgré un but de l’ancien joueur des Chamois Niortais. Il participera également à l'édition suivante et à celle de 1992, dernière année où il jouera au football.