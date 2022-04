Carlos Queiroz quitte la sélection égyptienne

Carlos Queiroz a quitté son rôle de sélectionneur des Pharaons après que la Fédération égyptienne de football (EFA) a mis fin à son contrat par consentement mutuel. Cette décision intervient après l'échec de l’équipe en éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

L'Égypte n'a pas réussi à se qualifier pour le tournoi au Qatar après avoir été battue 3-1 aux tirs au but par le Sénégal le mois dernier. Salah et consorts l’avaient emporté à l’aller (0-1), avant de s’incliner sur le même score à Dakar. Les Egyptiens ont également perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 aux tirs au but contre le même adversaire.

Hossam Hassan pour remplacer Queiroz ?

Queiroz, ancien entraîneur du Real Madrid, du Portugal et de l'Iran, avait pris en charge les Pharaons en septembre dernier, en remplacement de Hossam El Badry. Le conseil d'administration de l'EFA devrait se réunir mardi pour discuter du remplacement du Portugais par un entraîneur égyptien. L'ancien attaquant Hossam Hassan et l'entraîneur des Pyramides Ihab Gala sont les deux favoris pour cette mission.

A noter qu’outre l’Egypte, la Libye a aussi changé de sélectionneur récemment en Afrique. C’est aussi le cas de la Libye, qui a fait appel au coach français.

Les Egyptiens et les Libyens attendent avec impatience la date du 19 avril. Ils connaitront alors leurs futurs adversaires en éliminatoires de la CAN 2023.