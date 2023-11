Carlo Ancelotti, le grand mystère

L'avenir de Carlo Ancelotti a fait l'objet de nombreuses spéculations au cours de l'année 2023.

L'Italien, dont le contrat avec le Real Madrid expire à la fin de la saison, a été fortement associé au poste de sélectionneur du Brésil, à tel point qu'il était considéré comme acquis qu'il se rendrait en Amérique du Sud dans les semaines à venir.

Cependant, des rapports récents ont indiqué que le Real Madrid était prêt à offrir à Ancelotti une prolongation de contrat de deux ans, qui le mènerait jusqu'à la fin de la saison 2025-26. Que ce soit le cas ou non n'a pas d'importance pour l'instant, car Fabrizio Romano a déclaré à CaughtOffside qu'Ancelotti n'avait pas encore décidé de son avenir.

Je n'ai pas de nouvelles informations sur l'avenir d'Ancelotti - pas de changements pour le manager, pas de développements concrets avec le Real Madrid ou l'équipe nationale brésilienne", a déclaré Fabrizio Romano à CaughtOffside.

"Ancelotti décidera de son avenir plus tard et, pour l'instant, il se concentre sur le présent et sur l'aide à apporter au Real Madrid pour la deuxième moitié de la saison. Nous verrons quand les choses changeront, mais pour l'instant, il n'y a rien de substantiel dans les deux sens.

Il ne fait aucun doute qu'Ancelotti a connu une deuxième période très réussie à la tête du Real Madrid, et il est donc logique que le club tente de prolonger son séjour. Cependant, c'est l'Italien lui-même qui décidera s'il le fait ou non.