Carlo Ancelotti, la grosse décision

Le Real Madrid ne peut pas se permettre de perdre plus de joueurs dans sa ligne arrière, mais c'est exactement ce qui s'est passé samedi soir.

Ainsi, Antonio Rudiger a dû quitter le terrain en raison d'une blessure aux ischio-jambiers contre l'Espanyol. Au-delà de la défaite qui a suivi, les Merengues sont désormais privés de lui au moins pour le derby madrilène et le match aller des barrages de la Ligue des champions contre Manchester City.

Rudiger tentera de revenir en action pour le match retour, mais il est très incertain. Bien que Jesus Vallejo soit dans l'équipe, Carlo Ancelotti continuera de le laisser de côté, réduisant ainsi ses options à ce poste. La recrue Raul Asencio a bien performé lors de sa première saison senior, tandis qu'Aurelien Tchouameni a semblé fragile par moments, mais a souvent été préféré à des alternatives telles que Vallejo et Asencio ces derniers mois en tant que défenseur central de fortune.

L'article continue ci-dessous

Il y a aussi le cas de David Alaba. Récemment revenu de 13 mois d'absence pour cause de grave problème au genou, Alaba a été remis en action. Ancelotti, comme le rapporte Relevo, a déclaré qu'Alaba était sur le point de pouvoir à nouveau débuter un match, mais ce serait certainement un risque de compter sur lui dans deux rencontres exigeantes. Jusqu'à présent, il a joué 70 minutes en tant que remplaçant sur quatre matches.

Alaba est clairement la plus éprouvée des trois options dont il dispose sans Rudiger dans la ligne arrière, mais le même média rapporte qu'Ancelotti est réticent à le jeter dans le grand bain contre l'Atlético de Madrid et Manchester City. Leur plan avec Alaba était d'y aller doucement et de ne pas le forcer à revenir en action à l'avance. Le faire jouer contre des joueurs comme Antoine Griezmann, Julian Alvarez et Erling Haaland, c'est chercher des ennuis, et en tant que tel, Ancelotti se sent obligé de choisir Asencio et Tchouameni plutôt qu'Alaba.