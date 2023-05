Carlo Ancelotti, la colère noire

Le Real Madrid est confronté à une série de matches qui détermineront sa saison.

Son coach, Carlo Ancelotti, a été plus malheureux au cours des deux dernières semaines qu'il ne l'a été pendant la majeure partie de la saison.

Samedi, les Blancos affronteront Osasuna en finale de la Copa del Rey. Ils accueilleront ensuite le Real Madrid mardi en demi-finale aller de la Ligue des champions, avant de se rendre à l'Etihad la semaine suivante.

Selon Marca, Ancelotti est très frustré par le manque de concentration défensive de ces dernières semaines. L'Italien ne comprend pas pourquoi il y a eu tant de pertes de concentration et ne considère pas cela comme une préparation idéale avant les grands matches. Il estime que le fait qu'Osasuna et City aient confiance en leur capacité à marquer, après avoir vu tant de faiblesses, ne va pas arranger les choses.

En plus de ces informations, Ancelotti a clairement fait savoir qu'il n'était pas satisfait des dernières semaines. Les Blancos ont encaissé 8 buts lors de leurs 3 derniers matches, et Eder Militao est dans la ligne de mire pour sa contribution. L'entraîneur italien a répondu que Militao "doit se réveiller rapidement" et a déjà déclaré que "cette équipe a des problèmes pour gagner des matches sans engagement défensif".

Ancelotti devra faire preuve de beaucoup plus de concentration au cours des dernières semaines de la saison, son poste étant potentiellement en jeu.