Carlo Ancelotti : "Il y a le Real Madrid et le reste..."

Carlo Ancelotti est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire et n'a plus rien à prouver au monde entier. L'Italien a dirigé de nombreux grands clubs européens comme l'AC Milan, le PSG, Chelsea et le Real Madrid, par deux fois. Carlo Ancelotti est d'ailleurs celui qui a ramené "La Décima" tant convoitée par la Casa Blanca après une disette de plus de dix ans en Ligue des champions. Et forcément, le Real Madrid a une dimension particulière dans le coeur du technicien italien.

"Face à Getafe, nous étions encore en vacances"

Dans une interview accordée au média italien Il Messaggero, Carlo Ancelotti a déclaré sa flamme au Real Madrid en déclarant ce club incomparable aux autres dans lesquels il a entraîné : "Le Real Madrid est le club avec des lettres majuscules. Il y a Real Madrid et puis il y a les autres. Sur le plan personnel, pour ce qu'il a représenté dans mon histoire, l'AC Milan est aussi un club avec des lettres majuscules".

Real Madrid : Carlo Ancelotti optimiste malgré la défaite

L'Italien est également revenu sur la défaite surprise du Real Madrid face à Getafe le week-end dernier pour débuter l'année 2022 : "Nous avons perdu pour différentes raisons : les cas de Covid, quelques pépins, le retour sur le terrain après dix jours de repos. L'équipe est solide. Nous avons un bon mélange d'expérience et de jeunesse. Nous avions gagné dix matchs d'affilée et cela nous avait donné un élan important, puis est arrivé Getafe. En résumé, nous étions toujours en vacances."

Ancelotti aurait aimé entraîner Francesco Totti

Ancien joueur majeur de l'AS Roma, Carlo Ancelotti a dirigé plusieurs clubs en Italie mais pas celui qu'il a le plus représenté en tant que joueur : "Un regret de ne pas avoir entraîné l'AS Roma ? Une seule fois j'aurais pu, il y a eu une demi-chance, une conversation avec Franco Baldini. C'était il y a longtemps. C'est dommage, j'aurais aimé être l'entraîneur de Francesco Totti (...) José Mourinho est un grand personnage, un grand entraîneur et un homme direct. J'aime bien Mou. La Roma est entre de bonnes mains".

Alaba évoque des "sacrifices" au Real Madrid

Carlo Ancelotti a également livré son regard sur la saison actuelle de Serie A et a envoyé un gentil message à la nouvelle génération d'entraîneurs : "L'Inter Milan est favori pour remporter à nouveau la Serie A et s'est qualifié pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Simone Inzaghi est très bon. Les départs de Lukaku et Hakimi ont été surmontés sans problème. Une nouvelle génération d'entraîneurs a donné une bonne secousse à la Serie A qui stimule la vieille garde : moi, Mourinho, Sarri, Klopp. Nous devons rattraper notre retard pour relever le défi des nouveaux".

Enfin, le technicien du Real Madrid a rendu hommage à un autre homologue, Pep Guardiola : "C'est l'un des meilleurs. Il n'est pas facile d'établir des classements précis dans notre métier. La taille d'un entraîneur est presque toujours mesurée par le succès, mais ce n'est pas le seul paramètre. Vous devez également tenir compte des idées, des innovations, du matériel disponible, des structures des clubs. Pep Guardiola laissera certainement une trace profonde dans l'histoire du football".