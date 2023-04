Carlo Ancelotti futur sélectionneur du Brésil ? Il donne enfin sa réponse

Courtisé par le Brésil, Carlo Ancelotti va-t-il quitter le Real Madrid ? L'entraîneur a enfin donné sa réponse.

Après la Coupe du monde 2022 et une élimination en quart de finale contre la Croatie, Tite, le sélectionneur du Brésil, a quitté ses fonctions. La Fédération brésilienne de football (CBF) a décidé de prendre son temps pour lui trouver un successeur et a décidé de nommer un sélectionneur intérimaire, Ramon Menezes.

Ancelotti veut rester au Real Madrid "pour de longues années"

Un intérim qui a mal commencé puisque la Seleção s'est incliné 2-1 contre le Maroc, à Tanger, lors d'un match amical joué le 25 mars.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Carlo Ancelotti revient avec insistance pour occuper le poste de sélectionneur du Brésil.

L'actuel entraîneur du Real Madrid s'est exprimé à ce sujet chez nos confrères de DAZN Italia dans l'émission « Linea Diletta » animée par Diletta Leotta en donnant une réponse claire : « Le Real Madrid est le meilleur club du monde et je veux y rester encore pour de longues années. »

Avec cette déclaration, Carlo Ancelotti semble s'éloigner (définitivement ?) de la sélection brésilienne et a bien l'intention d'aller de prolonger sa carrière au Real Madrid sachant que son contrat actuel expire en juin 2024.

Mourinho, Jésus, Diniz : les autres pistes étudiées par le Brésil

Le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, avait d'ailleurs confié il y a quelques jours que Carlo Ancelotti faisait partie d'une short-list en compagnie de José Mourinho (AS Roma), Jorge Jésus (Fernerbahçe) et de Fernando Diniz (Fluminense) et qui est surnommé le « Guardiola brésilien ».

Avec les propos de Carlo Ancelotti à DAZN Italia, Ednaldo Rodrigues va devoir se tourner vers les autres noms de sa short-list.

