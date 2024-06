Carlo Ancelotti et Arda Güler, l’échange contradictoire !

Arda Güler est cash avec son entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pour la saison qui s’annonce en Espagne.

Actuellement en Turquie avec la Turquie pour le Championnat d’Europe, Arda Güler pense quand même à son club pour la saison prochaine. Le milieu de terrain de 19 ans n’est pas d’accord avec le technicien italien sur une décision en rapport avec la tournée estivale.

La Turquie en 8es de finale de l’Euro

L’équipe de Turquie de football dispute son sixième Championnat d’Europe en Allemagne. Demi-finalistes en 2008, les Rouge et Blanc sont actuellement qualifiés pour les huitièmes de finale en finissant deuxième du groupe F avec six points derrière et à égalité du Portugal (1er). Les hommes de Vincenzo Montella ont fait une belle entrée en lice en battant la Géorgie (3-1).

Les Turcs ont été freinés par le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes. La Seleção avait pris le dessus en s’imposant sur le score de 0-3 devant l’Ay-Yıldızlılar. Mais les Croissant et étoiles ont pu terminer en beauté en prenant le dessus sur la République Tchèque (1-2). En huitièmes de finale, les Turcs affronteront l’Autriche. Le match a lieu ce mardi 2 juillet (21 heures) au Red Bull Arena.

Güler et Ancelotti, la mésentente

Auteur d’un but somptueux avec la Turquie lors de la première journée contre la Géorgie, Arda Güler est à fond sur l’Euro en Allemagne. Mais il a bien sûr, le Real Madrid dans un coin de son cerveau. Après la qualification de la Turquie pour les huitièmes de finale, l’entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, a téléphoné au jeune milieu offensif, selon les informations du média turc, Fanatik. Cet échange concerne la tournée estivale de la Maison Blanche aux Etats-Unis pour la préparation de la saison prochaine.

« Si la Turquie atteint les demi-finales, je ne vous emmènerai pas dans le camp américain », aurait confié le Transalpin à Arda Güler, qui s'est automatiquement opposé aux propos de son coach. Le joueur de 19 ans a manifesté son désir de sacrifier ses vacances pour pouvoir prendre part au stage de préparation.

« Il n'est pas nécessaire de me retirer de la tournée, je veux être avec vous même si j'ai moins de vacances. J'ai perdu beaucoup de temps l'année dernière. Je veux rejoindre l'équipe le plus vite possible », a répondu l’ancien de Fenerbahçe à l’ancien coach du PSG.

Après la décision d’Arda Güler de rejoindre le camp américain, une recherche aurait commencé à Valdebebas pour trouver une formule qui permettrait au Turc à la fois de passer des vacances et de participer à la tournée américaine.