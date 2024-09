Carlo Ancelotti demande au Real Madrid de trouver un entraineur

Le Real Madrid a décidé de ne pas remplacer David Alaba, blessé, et Toni Kroos, parti à la retraite, lors du marché des transferts cet été

Mais le Real a autorisé un nouveau coach à rejoindre son équipe. Il semblait que l'entraîneur adjoint de Stockport County, Andy Mangan, allait venir renforcer son staff, mais il s'est vu refuser un permis de travail.

Selon Relevo, Carlo Ancelotti et son staff technique ont une fois de plus demandé un entraîneur supplémentaire pour les aider, estimant qu'ils sont en sous-effectif. Ils pensent que la prochaine étape pour améliorer les performances est de faire appel à quelqu'un d'autre pour aider à travailler sur les idées tactiques et techniques. Actuellement, le staff d'Ancelotti se compose de huit membres : l'assistant Davide Ancelotti, l'entraîneur des gardiens Luis Llopis, l'entraîneur Francesco Mauri, l'analyste technique Simone Montanaro, l'entraîneur technique et physique Mino Fulco et l'entraîneur physique Antonio Pintus, ainsi que deux analystes vidéo.

Il est à noter que le staff d'Unai Emery à Aston Villa se compose de 20 membres, tandis que celui de Marcelino Garcia Toral est plus proche de trente à Villarreal. Cela a conduit le staff technique à prendre en charge des tâches comme les coups de pied arrêtés ou les exercices d'entraînement qui ne lui sont pas nécessairement confiés, tandis que Davide Ancelotti et Mauri se chargent presque exclusivement de la partie tactique. Ils estiment que le club se porterait mieux s'ils étaient autorisés à mieux répartir la charge et à se spécialiser dans des domaines spécifiques.

Le Real Madrid n'est pas nécessairement contre l'ajout d'un autre entraîneur, mais il tient à ne pas faire venir un autre entraîneur et veut un entraîneur de valeur. En partie parce qu'ils ne veulent pas perturber l'harmonie actuelle entre le staff actuel et les joueurs. S'ils doivent faire venir quelqu'un, ils veulent que ce soit un entraîneur qui restera en place après le départ d'Ancelotti. Ancelotti et son staff ont des gens en tête, mais cela dépendra de la décision du club.

Il est probable que Davide Ancelotti et Mauri partent pour se lancer dans leur propre carrière d'entraîneur une fois que Carlo sera parti ou qu'il sera renvoyé. L'équipe de remise en forme et Llopis resteront probablement, mais Montanaro est un autre élément du staff qui pourrait suivre les Ancelotti s'ils partent. Il est clair que l'échec du recrutement de Mangan indique que les Blancos sont prêts à agir.