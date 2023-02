Carlo Ancelotti d'accord pour entraîner le Brésil ?

Selon un rapport d'ESPN Brasil, Ancelotti a dit oui à la CBF concernant le poste au Brésil.

Le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pourrait bien être mis sous pression cet été s'il ne parvient pas à ramener l'un des principaux trophées (Copa del Rey, Ligue des champions, Liga) cette saison. Cependant, l'Italien a l'intention de partir avant d'être poussé, quoi que lui réserve le reste de la saison.

Ancelotti prépare sa sortie

Selon un rapport d'ESPN Brasil, Ancelotti a dit oui à la CBF concernant le poste au Brésil. Le manager italien prendrait les rênes de la Selecao à la fin de la saison. Le Brésil recherchait un manager capable de fédérer l'équipe et l'Italien a déjà de bonnes relations avec Eder Militao, Vinicius Junior et Rodrygo Goes. Il serait leur tout premier entraîneur étranger.

Comme le souligne MD, quelques heures avant que la nouvelle n'apparaisse, Ancelotti lui-même avait nié toute chose de ce genre.

"Ma situation est très claire, j'ai un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024".

Jusqu'à présent, Ancelotti a également maintenu qu'il s'agirait de son dernier poste, la retraite l'attendant dès qu'il déciderait, ou qu'on lui dirait, de quitter Los Blancos.

Ce serait un changement majeur par rapport au scénario qui avait été écrit, mais cela pourrait convenir aux deux parties dans une certaine mesure. Ancelotti pourrait estimer qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour redresser la situation, tandis que Los Blancos l'ont nommé à l'origine comme bouche-trou après le départ soudain de Zinedine Zidane. Cela leur permettrait d'opter pour un manager plus jeune en qui ils ont davantage confiance à long terme.