Carlo Ancelotti évoque son après Real Madrid : la retraite ou sélectionneur !

Avant la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, Carlo Ancelotti s'est confié à Prime Video Italia pour une interview exclusive qui sera diffusée en intégralité mercredi soir.

Ancelotti évoque sa retraite…

Et l'Italien, qui vient d'entrer dans l'histoire du football en devenant le premier entraîneur à remporter le titre dans les cinq grands championnats a évoqué la fin de sa carrière : « Après le Real oui, j'arrêterai probablement. Mais, si le Real me garde ici pendant dix ans, j'entraînerai pendant dix ans. J'aimerais passer du temps avec mes petits-enfants, aller en vacances avec ma femme... Il y a tant de choses que j'ai négligées et que j'aimerais faire. Partir dans des tas d'endroits où je ne suis jamais allé, comme l'Australie ou Rio de Janeiro. Je voudrais rendre visite à ma sœur plus souvent. On ne peut pas tout faire donc quand j'arrêterai d'entraîner, j'aurai de quoi m'occuper. »

…mais s'imagine sélectionneur du Canada

Carlo Ancelotti n'a cependant pas écarté l'idée de devenir sélectionneur. Jusqu'à présent, il s'est contenté d'être sélectionneur-adjoint de l'Italie, de 1992 à 1994. Sous les ordres d'Arrigo Sacchi, la Squadra Azzurra avait atteint la finale de la Coupe du monde aux États-Unis.

« Je pourrais devenir sélectionneur dès maintenant mais ce serait prématuré. Ce ne sera donc pas pour la Coupe du monde 2022 mais pour celle d'après, en 2026 », a-t-il expliqué.

Marié à une Canadienne, le Mondial 2026 sera co-organisé par le Mexique, les Etats-Unis et le… Canada. De quoi tenter Ancelotti ? « J'aimerais bien, c'est une équipe nationale actuellement en pleine réussite. »

Ancelotti voit Benzema gagner le Ballon d'or

Bien évidemment, lors de cet entretien accordé à Prime Video Italia, Carlo Ancelotti n'a pas pu échapper à une question sur l'avenir de Kylian Mbappé. Il a préféré botter en touche tout en déclarant que Mbappé « pouvait parfaitement jouer avec Benzema et Vinicius. »

Et concernant Benzema, justement, Ancelotti pense « qu'il va gagner le Ballon d'or. »