Carlo Ancelotti annonce une nouvelle majeure concernant le poste de sélectionneur : « Merci, le Brésil. »

Carlo Ancelotti a prolongé son contrat de sélectionneur du Brésil jusqu’en 2030. C’est ce qu’a annoncé jeudi la Fédération brésilienne de football.

« J’ai pris mes fonctions il y a un an au Brésil », a déclaré Ancelotti. « Dès les premiers instants, j’ai compris ce que le football représente pour ce pays. Pendant douze mois, nous avons travaillé pour ramener la Seleção au plus haut niveau mondial. Mais la CBF et moi voulons aller plus loin. »

« Nous voulons plus de victoires, plus de temps et plus de travail. Nous sommes très heureux d’annoncer que nous allons continuer à travailler ensemble pendant quatre ans supplémentaires, jusqu’à la Coupe du monde 2030. Je remercie la CBF pour sa confiance et le peuple brésilien pour son accueil chaleureux et son amour. »

Cette prolongation n’est guère surprenante : dès février, le média The Athletic annonçait que l’Italien de 66 ans était sur le point de prolonger son engagement, initialement prévu pour s’achever après la prochaine Coupe du monde.

Nommé en mai 2025 après le limogeage de Dorival Júnior, suite à des résultats décevants, il avait trouvé l’équipe au 4e rang du groupe de qualification pour la Coupe du monde, derrière l’Uruguay, l’Équateur et le grand rival argentin.

Malgré son arrivée, la Seleção n’a pas réussi à remonter au classement : elle a même terminé 5^e, sa pire performance historique dans les éliminatoires. En dix matchs sous ses ordres (cinq victoires, deux nuls, trois défaites), le technicien italien n’a donc pas encore inversé la tendance.

Lors de la Coupe du monde, le Brésil figure dans un groupe avec l’Écosse, Haïti et le Maroc, finaliste de la Coupe d’Afrique des nations. Le sort de ce groupe est directement lié à celui du groupe F, où figurent les Pays-Bas. Si les Néerlandais terminent premiers, ils affronteront le deuxième du groupe C. S’ils terminent deuxièmes, ils défieront le vainqueur du groupe C.