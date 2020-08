Capello : "Zaniolo peut remporter le Ballon d'Or"

Selon l'ancien grand entraineur italien, le Romain Nicolo Zaniolo a tout pour conquérir le prestigieux Ballon d'Or dans le futur.

L' possèderait en son sein un joueur susceptible de remporter le Ballon d'Or dans le futur, en la personne de Nicolo Zaniolo. C'est ce qu'estime le très respecté (ex) coach italien, Fabio Capello.

L'entraîneur, qui a conduit l' au sacre en 1994, ainsi que la Roma à une couronne historique de en 2001, a comparé le meneur de jeu de 21 ans à Kaka et a déclaré que l'international azzurro avait tous les attributs pour atteindre le sommet. Capello s'est exprimé après que Zaniolo ait livré une prestation exceptionnelle lors de la victoire de la Roma contre la (3-1), samedi soir lors de la 38e levée de . Une prestation XXL alors qu'il revient d'une grosse blessure au ligament de la cheville, contractée en janvier dernier.

"Zaniolo a toutes les qualités d'un joueur de haut niveau"

"Ce talent romain a le physique, une puissance et un rythme extraordinaires, mélangés à de la qualité. Il a le potentiel non seulement de remporter le Soulier d'Or à l'avenir, mais quelque chose de plus, a déclaré le technicien de 74 ans à Sky Sport Italia. Kaka n’avait pas la même force que Zaniolo, car il était plus technique et s’exprimait mieux dans le dernier tiers. Je suis amoureux de Zaniolo, car il a tout ce que requiet le haut niveau : puissance, qualité et rythme. Il y a des joueurs avec beaucoup de potentiel, mais pas comme lui."

"Revoyez sa passe pour Perotti contre la Juventus. Il a atteint l'entrée de la surface après avoir couru du milieu de terrain avec le ballon à ses pieds et avoir cette lucidité pour faire cette passe précise, cela signifie qu'il a une excellente vision et une sensation vraiment précise. pour le ballon. Je ne vois pas d’autres jeunes joueurs aussi bons que Zaniolo en ce moment. Donc oui, je pense qu’il a le potentiel pour devenir un vainqueur du Ballon d’Or". Des propos qui devraient forcément flatter le principal intéressé.

et l'Inter ont été cités comme des prétendants pour le jeune italien, qui a inscrit six buts et deux passes en 26 matches de Serie A cette saison. Paulo Fonseca, le coach giallorosso, a déjà mis les barbelés et assuré que son prodige ne bougera pas.