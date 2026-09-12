Fabio Capello, ancien entraîneur du Real Madrid, estime que la Maison Blanche aurait affiché un niveau bien supérieur face à l'Inter Milan, en Ligue des champions, si elle n'avait pas souffert d'absences au milieu de terrain.

L'équipe de l'entraîneur José Mourinho a fait l'objet de nombreuses critiques, ces derniers jours, en raison de sa manière d'aborder le match contre l'Inter Milan lors de la première journée de la Ligue des champions. Pourtant, il semble que certains n'aient pas pris en compte l'ensemble des absences qui ont frappé le milieu de terrain de l'équipe.

Eduardo Camavinga, Bernardo Silva et Arda Güler étaient suspendus, tandis que Tchouaméni n'était pas encore prêt à jouer.

Le réseau Defensa Central a rapporté les propos de Fabio Capello dans son analyse de la performance du Real Madrid : « L'Inter Milan a prouvé qu'il s'agissait d'une équipe très respectée, mais capable d'offrir davantage. Ils ont besoin d'être convaincus qu'ils sont plus forts. Le match a été bon, ils ont joué avec du caractère, mais nous ne reverrons plus le Real Madrid sous cette forme. »

Il a poursuivi : « L'équipe merengue a pratiquement joué sans milieu de terrain. Je connais le Real Madrid, et jouer au stade Santiago-Bernabéu peut relever de l'impossible. C'est pourquoi je pense qu'ils ont quitté le terrain convaincus qu'ils pouvaient offrir davantage et devenir plus compétitifs, que ce soit en Ligue des champions ou en Liga. »

Le Real Madrid peut traverser de mauvaises périodes et ne pas proposer un beau football, mais il reste toujours une équipe capable de rivaliser en Liga, dans les compétitions nationales et en Europe.

L'Inter Milan a été très surpris lors de ce dernier match, en voyant l'équipe merengue inscrire deux buts à un moment où elle n'imposait pas sa domination sur le ballon, alors que l'équipe italienne affichait une meilleure performance.

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