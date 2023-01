Cantona se paie Ronaldo à son tour !

Idôle d'Old Trafford, Eric Cantona n'a pas épargné Cristiano Ronaldo suite au départ du Portugais cet hiver.

Depuis quelques mois, Cristiano Ronaldo n'est pas épargné par les légendes de Manchester United. Mais jusqu'alors, il pouvait au moins se targuer de ne pas entendre les ex-grands numéros 7 du club mancunien. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Illustre prédécesseur de CR7 à Old Trafford, Eric Cantona a lui aussi porté un regard critique sur le quintuple Ballon d'Or, parti en Arabie saoudite après avoir réglé ses comptes cet hiver.

Cantona : "Ronaldo est simplement plus âgé et aurait dû le comprendre"

Appelé à réagir à ce dossier sensible, Eric Cantona a joué la carte de la franchise, comme à son habitude. "Je pense que vous avez deux types de joueurs en fin de carrière. Moi, j'ai décidé de prendre ma retraite jeune (30 ans). Et puis il y a ceux qui veulent jouer jusqu’à 40 ans. Il y a aussi ceux qui veulent jouer tous les matchs parce qu'ils pensent encore avoir 25 ans et ceux qui réalisent qu'ils n'ont plus 25 ans et qui sont là pour aider les jeunes joueurs, ils savent qu'ils ne joueront pas tous les matchs. Leur rôle est d'aider les jeunes joueurs. Comme Zlatan Ibrahimovic le fait toujours avec Milan, comme Ryan Giggs ou Paolo Maldini l’ont fait avant...".

"Ronaldo est simplement plus âgé et il aurait dû le comprendre. Il aurait dû se dire : 'OK, je n'ai plus 25 ans, je ne peux pas jouer tous les matchs, mais je vais aider les jeunes joueurs et accepter cette situation.' Il faut l’accepter", a lâché l'ancien attaquant dans un entretien pour le Manchester Evening News.

"Certains acceptent de prendre de l’âge…, a continué 'Canto'. Je dois accepter que je vais mourir un jour. Et la fin d'une carrière, c'est comme la mort. C'est une petite mort. Vous devez commencer quelque chose d'autre. Et avant de mourir, vous vieillissez et vous devez accepter de vieillir. Vous pouvez chanter jusqu'à 80 ans, vous pouvez faire de la comédie jusqu'à 80 ans, mais les footballeurs ou les sportifs savent qu'après 30 ans, 33 ans, cela devient un peu plus difficile chaque jour sur le plan physique. Vous devez l'accepter, ou alors vous prenez votre retraite, ou vous aidez la jeune génération. C’est une transmission", a conclu l'ex-international français. Le message est passé.