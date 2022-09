Cantona revient sur sa retraite anticipée

Eric Cantona est revenu pour la première fois sur les raisons qui l’ont poussé à raccrocher à seulement 31 ans.

Eric Cantona s’est exprimée sur les motifs qui l’ont incité à prendre alors qu’il était encore au sommet de son art.

Cantona a abandonné le football en 1997, à l'âge de 30 ans, et a toujours résisté à la tentation de retourner dans ce monde. Son seul lien avec le ballon rond dès lors c’était le beach sccoer.

Il raconte dans un nouveau livre, Fever Pitch : The rise of the Premier League : "J'ai peur d'une chose : le vide. Je déteste le vide. Quand j'ai perdu la passion, le feu en moi, je me suis retiré. J'ai essayé de le rallumer, mais je savais que c'était la fin".

Cantona impressionné par les « vétérans » d’aujourd’hui

The King a été très vite lassé de son métier, mais il reconnait être en admiration devant ceux qui défient la loi de la nature en poussant jusqu’à 40 ans, comme Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo. "J'admire les joueurs qui jouent jusqu'à 40 ans, mais...", a-t-il confié.

L’ancien international français est parti de son propre chef. Pourtant, à l’époque, Sir Alex Ferguson avait confié qu’il était soulagé de le voir tirer sa révérence, car sa rigueur dans le travail n’était plus la même au cours de sa dernière saison au plus haut niveau.