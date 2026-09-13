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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Cancelo remplaçant : Flick dévoile la composition du Barça pour affronter Levante

H. Flick
J. Cancelo
FC Barcelone
Levante
H. Abdelkarim
LaLiga
Allemagne
Portugal
Espagne
Égypte

Quelle est la position de Hamza Abdelkrim ?

Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Levante, ce dimanche, lors de la cinquième journée du championnat d'Espagne.

Flick a aligné un trio offensif composé de Lamine Yamal, Raphinha et Anthony Gordon, tandis que l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim et son coéquipier brésilien Gabriel Jesus prennent place sur le banc des remplaçants.

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La composition complète du FC Barcelone est la suivante :

Gardien de but : Joan García.

Défense : Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García

LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
LaLiga
Levante crest
Levante
LEV
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH

Milieu de terrain : Pedri, Fermín López, Rodri.

Attaque : Lamine Yamal, Raphinha, Gordon

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