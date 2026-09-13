Cancelo remplaçant : Flick dévoile la composition du Barça pour affronter Levante

Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Levante, ce dimanche, lors de la cinquième journée du championnat d'Espagne.

Flick a aligné un trio offensif composé de Lamine Yamal, Raphinha et Anthony Gordon, tandis que l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim et son coéquipier brésilien Gabriel Jesus prennent place sur le banc des remplaçants.



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La composition complète du FC Barcelone est la suivante :

Gardien de but : Joan García.

Défense : Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García

Milieu de terrain : Pedri, Fermín López, Rodri.

Attaque : Lamine Yamal, Raphinha, Gordon



