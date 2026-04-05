Cancelo : « L'Atlético de Madrid est une équipe aussi combative que son entraîneur »

Le Portugais João Cancelo, star du FC Barcelone, a commenté la précieuse victoire de son équipe face à l'Atlético de Madrid (2-1), samedi dernier, au stade « Riazor Metropolitano », dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

Cancelo a largement contribué à la victoire des Blaugranas en tirant un ballon qui a rebondi sur le gardien Juan Musso avant de heurter Robert Lewandowski, l'attaquant du Barça, et de finir au fond des filets, marquant ainsi le deuxième but.

Lire aussi



La VAR sauve Barcelone du sort de l'Atlético de Madrid

En vidéo... Yamal exprime sa colère et ignore Flick

Avant les États-Unis et l'Iran... Des guerres historiques disputées sur les terrains de la Coupe du monde L'ancienne star de



Manchester City a salué la performance de son équipe face à l'Atlético, avant d'évoquer le prochain match contre ce même adversaire, prévu mercredi dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des champions, déclarant lors d'une conférence de presse : « Je pense que ce sera différent, chaque match est différent... mais nous savons que l'Atlético est une équipe qui compte de grands joueurs... une équipe très agressive, à l'image de son entraîneur. »

Cancelo a souligné que la clé de la victoire réside dans l’imposition du style technique du Barça, expliquant : « Ce que nous devons faire, c’est contrôler le match et imposer notre style… Ce n’est pas encore fini, nous devons continuer avec cet état d’esprit. »

Grâce à sa victoire d'hier, Barcelone porte son total à 76 points, en tête du classement de la Liga, avec 7 points d'avance sur son rival, le Real Madrid, deuxième.