CAN 2025 : Le Maroc qualifié pour les 8es de finale si...

Après leur succès initial face aux Comores (2-0), les hommes de Walid Regragui se trouvent dans une position idéale pour valider leur billet pour la phase à élimination directe. L'effervescence est à son comble dans la capitale, où le public attend de voir son équipe confirmer son statut de grand favori de la compétition.

Les calculs pour une place en huitièmes de finale

L'équation est simple pour le pays hôte : une victoire ce soir face aux Aigles du Mali assurerait mathématiquement la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale, quel que soit le résultat de la rencontre entre la Zambie et les Comores. Pour s'emparer définitivement de la première place du Groupe A dès aujourd'hui, les Marocains doivent s'imposer et espérer, en parallèle, un match nul lors de l'autre confrontation de la poule prévue à 18h30. Terminer en tête est un objectif stratégique majeur, car cela permettrait d'affronter l'un des meilleurs troisièmes au tour suivant, offrant ainsi un parcours théoriquement plus clément.

Inquiétudes et espoirs au sein de l'effectif

La grande interrogation concerne la présence d'Achraf Hakimi dès le coup d'envoi. Bien que le capitaine ait repris l'entraînement après sa blessure à la cheville, le staff technique pourrait privilégier la prudence en le laissant sur le banc au profit de Noussair Mazraoui, afin de ne prendre aucun risque avant les matchs couperets. Par ailleurs, la forme physique de Romain Saïss est surveillée de près après un coup reçu lors du premier match. En cas d'indisponibilité, la charnière centrale devrait être dirigée par un Nayef Aguerd très en vue lors de l'entrée en lice.

Un stade sous le feu des projecteurs mondiaux

Au-delà de l'enjeu sportif, l'ambiance à Rabat s'annonce exceptionnelle. Après le passage remarqué de Zinédine Zidane mercredi, la présence de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé (récent Ballon d'Or 2025) est fortement pressentie en tribune présidentielle. Les deux stars françaises viendraient soutenir leur ami Hakimi, confirmant que cette CAN 2025 au Maroc dépasse le cadre strictement continental pour devenir un événement planétaire. La ferveur des supporters locaux, alliée à cette pluie de stars, promet une soirée historique pour le football africain.