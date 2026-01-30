CAN 2025, le Maroc enfin puni pour le serviette-gate

La victoire spectaculaire du Sénégal (1-0) face au pays hôte a été marquée par des violences, Thiaw appelant ses joueurs à quitter le terrain pour protester contre l'arbitrage et le penalty manqué de Brahim Diaz, une Panenka. La Confédération Africaine de Football (CAF) a infligé des suspensions et des amendes.

Alors que le Sénégal semblait sur le point d'arracher la victoire grâce à Abdoulaye Seck au stade Prince Moulay Abdellah en début de mois, l'arbitre Jean-Jacques Ndala a refusé le but, puis a accordé peu après un penalty généreux au Maroc. Furieux, Thiaw a demandé à ses joueurs de regagner les vestiaires en signe de protestation. À la reprise du jeu, plus de 15 minutes plus tard, la Panenka de la star du Real Madrid, Diaz, a été facilement repoussée, avant que Pape Gueye n'inscrive un but magnifique en prolongation, offrant la victoire au Sénégal et le titre de champion d'Afrique.

Après la finale, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a condamné les incidents survenus, les qualifiant d'« inacceptables ».

« Nous avons également été témoins de scènes inacceptables sur le terrain et dans les tribunes. Nous condamnons fermement le comportement de certains supporters, ainsi que celui de certains joueurs et membres du staff technique sénégalais », a-t-il déclaré. « Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne peut être tolérée dans notre sport ; c'est tout simplement inadmissible. »

Selon le Daily Mail, le sélectionneur du Sénégal, Thiaw, a été suspendu cinq matchs et condamné à une amende de 72 000 livres sterling pour « conduite antisportive » après avoir demandé à ses joueurs de quitter le terrain. La Fédération sénégalaise de football a également été condamnée à une amende de 445 000 livres sterling pour sa conduite et le comportement de certains supporters des Lions de la Teranga, suite aux affrontements avec le service de sécurité du stade. Illiman Ndiaye (Everton) et Ismaila Sarr (Crystal Palace) ont écopé de deux matchs de suspension, tandis que le Maroc a été condamné à une amende de 228 000 £ pour le comportement de ses ramasseurs de balles, qui ont tenté à plusieurs reprises de dissimuler la serviette du gardien sénégalais. Cette amende sanctionne également la conduite des joueurs et du staff marocains dans la zone VAR, ainsi que l'utilisation de pointeurs laser par les supporters pour déconcentrer les joueurs sénégalais. Hakimi a été suspendu deux matchs, dont un avec sursis d'un an, tandis que son coéquipier Ismaël Saibari a écopé de trois matchs de suspension et d'une amende de 72 000 £. Hakimi et Saibari ont tous deux tenté de subtiliser la serviette du gardien sénégalais Edouard Mendy.