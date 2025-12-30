CAN 2025 : la décision surprenante de l'Egypte pour Mohamed Salah

L'attaquant de Liverpool est resté sur le banc des remplaçants pendant toute la rencontre, les Pharaons, dont l'équipe avait été largement remaniée, terminant ainsi leurs obligations du Groupe B par un match nul et vierge au stade Adrar au Maroc.

Avant le dernier match de groupe de l'Égypte contre l'Angola de Patrice Beaumelle, le sélectionneur Hossam Hassan a pris la décision de laisser son joueur clé, Salah, sur le banc.

Alors que les Pharaons avaient déjà validé leur billet pour les huitièmes de finale de la plus prestigieuse compétition africaine après leurs victoires contre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud lors de leurs deux premiers matchs, Hassan a préféré rompre avec la continuité afin de préserver la fraîcheur physique de ses meilleurs joueurs avant la phase à élimination directe.

Avec l'attaquant de Manchester City, Omar Marmoush, également sur le banc, lui et Salah ont pu se reposer, l'Égypte conservant sa cage inviolée pour ce dernier match de groupe.

Ce résultat signifie que les espoirs de l'Angola d'atteindre les huitièmes de finale sont quasiment anéantis. Les hommes de Beaumelle avaient besoin d'une victoire pour espérer se qualifier pour la phase à élimination directe, soit en terminant deuxièmes, soit parmi les meilleurs troisièmes.

Cependant, la courte victoire 3-2 de l'Afrique du Sud face au Zimbabwe, vendredi, dans l'autre match du groupe B, a rendu impossible une place parmi les deux premiers pour l'Angola, même en cas de victoire contre l'Égypte, privée de Salah.

L'incapacité de l'équipe sud-africaine à vaincre l'Égypte signifie désormais que son meilleur espoir est de terminer quatrième, les hommes de Beaumelle ne comptant que deux points au compteur.