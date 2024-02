CAN 2024 : Le secret de la Côte d'Ivoir dévoilé

Sebastien Haller est heureux d'avoir aidé son pays à réaliser son rêve.

Simon Adingra, 22 ans, joueur de Brighton & Hove Albion, a été l'homme du match contre le Nigéria, offrant deux passes décisives à la Côte d'Ivoire. L'ailier explique comment son équipe a surmonté les moments difficiles pour remporter le troisième trophée de la CAN de son histoire.

"C'est la force du groupe et l'état d'esprit qui nous ont permis de nous imposer", a déclaré l'attaquant aux médias après la finale. "Nous avons connu des moments difficiles, mais nous nous sommes relevés, même si cela n'a pas été facile. C'est grâce à notre force mentale que nous avons retrouvé nos chances et que nous avons réussi ce que nous avons fait aujourd'hui".

"Haller le mérite, il a été incroyable pour la Côte d'Ivoire"

La légende d'Arsenal, Kolo Touré, s'est réjoui des exploits de Sébastien Haller, déclarant que c'était ce dont lui et le pays avaient besoin. "Je suis très heureux pour Haller, il a traversé une période difficile mais il a été incroyable pour l'équipe", a déclaré l'ancien défenseur à la BBC Three.

L'article continue ci-dessous

"C'est un homme humble qui travaille dur pour l'équipe. C'est quelqu'un qui veut aider ses coéquipiers. Je suis très heureux qu'il ait marqué ce but, c'est fantastique pour lui et pour le pays.

Haller a manqué le début de la compétition biennale avant d'être introduit plus tard. Il a marqué le but de la victoire contre la RD Congo en demi-finale avant de sceller le titre par un but en finale. "Nous avons rêvé de ce moment tant de fois, nous espérions en arriver là", a déclaré l'attaquant du Borussia Dortmund à la BBC. "Les scènes de joie que nous voyons maintenant, ce qui se passe dans le pays, ils le méritent aussi. J'espère que cela fera beaucoup de bien aux gens. Compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est formidable d'être ici devant vous.

"Après la grosse défaite contre la Guinée équatoriale, nous n'avions pas le choix. Nous revenons de loin. Il y a eu des mots, des moments, qui n'ont pas été faciles pour les joueurs, le staff et tout le monde [mais] qui étaient nécessaires", a-t-il conclu.

Le sélectionneur du Nigéria, José Peseiro, n'a pas pu cacher sa déception après ce qu'il a estimé être une piètre performance contre le pays hôte. "Notre équipe a fait un tournoi fantastique mais [dimanche soir] la Côte d'Ivoire a été meilleure", a-t-il déclaré aux médias. "Notre équipe n'a pas montré son niveau. C'est la vérité. Nous n'avons pas fait le même travail que lors des tours précédents. La performance individuelle et collective n'était pas assez bonne pour nous.

"Je voulais gagner ce trophée, mes joueurs le voulaient aussi. Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus. Je suis triste, mes joueurs aussi. La performance n'a pas été suffisante, mais je ne peux pas les blâmer. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans ce tournoi."