CAN 2023, la sélection algérienne avec trois revenants

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a dévoilé vendredi, la liste des joueurs convoqués pour la CAN 2023.

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 démarre le 13 janvier prochain en Côte d’Ivoire. En prélude à cette compétition continentale qui va regrouper 24 pays africains, plusieurs nations dévoilent la liste des joueurs qui seront de la partie depuis quelques jours. Ainsi, à deux semaines du démarrage du tournoi, l’Algérie a annoncé la liste des 26 Fennecs qui vont défendre les couleurs nationales le mois prochain avec quelques surprises.

L’Algérie veut reconquérir l’Afrique

Après le fiasco à la CAN 2021 (L’Algérie a été éliminée au premier tour, ndlr) et la non qualification douloureuse au Mondial 2022, les Fennecs veulent mettre tout le monde d’accord en 2024. Confirmé à son poste après l’élimination aux barrages de la Coupe du Monde 2022, Djamel Belmadi a eu toute une année pour remodeler son équipe. Les champions d’Afrique 2019 comptent bien récupérer leur couronne lors de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour y arriver, Djamel Belmadi a choisi de faire confiance à 26 joueurs dont des revenants.

Les surprises de Belmadi

Porté disparu après l’élimination à la CAN 2021, le légendaire gardien des Fennecs, Rais M’Bolhi sera présent en Côte d’Ivoire. Le champion d’Afrique 2019 sera accompagné de deux autres gardiens, Mandrea et Benbot. En défense, Djamel Belmadi a fait appel à 9 défenseurs dont le Niçois Youcef Atal, suspendu par son club et écarté des terrains depuis plusieurs journées. Dans l’entrejeu, le sélectionneur algérien comptera sur 7 milieux de terrain.

Absent en sélection depuis un bon moment en raison des pépins physiques, le Milanais, Ismaël Bennacer fait également son retour dans le groupe des Fennecs. Par contre, le grand retour de cette liste est celle de Youcef Belaili, présent parmi les attaquants. L’ancien Brestois sera accompagné de 6 autres attaquants dont Riyad Mahrez et Islam Slimani. Cependant, le grand absent de cette liste qui comporte pas moins de 12 champions d’Afrique, c’est le milieu de terrain de Charleroi, Adem Zorgane.

La liste de l’Algérie pour la CAN 2023