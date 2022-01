CAN 2022 : Ces couacs qui ne se passent qu'en Coupes d'Afrique

Si l'UEFA n'a pas été capable d'assurer le dernier tirage des 8es de finale de la Ligue des Champions de manière assez embarrassante pour le football européen, l'Afrique n'est pas en reste en matière de soucis d'organisation. Preuve en est ces nombreux couacs qui ont eu lieu en Coupe d'Afrique des Nations.

Sur l'édition actuelle, on notera forcément la déjà tristement célèbre agression de journalistes algéériens. Ainsi, tel que relayé par DZ Foot, trois journalistes « ont subi une agression par un groupe pour l’heure non identifié, et en possession d’armes blanches. Les individus ont menacé les journalistes et les ont extorqués de leurs biens, non sans faire preuve de violence. Un maigre butin composé de trois téléphones portables, d’une sacoche et d’un passeport, a été obtenu après de nombreux coups de couteau. », lit-on. Voilà qui plante le décor.

Autre énecdote étonnante de cette CAN 2022, celle qui concerne Janny Sikazwe. L'arbitre de Tunisie - Mali a été le protgaoniste principal de la rencontre, siffant à deux reprises la fin du match avant même la fin du temps réglementaire. D'abord à la 85e puis à la 89e, enterinant de faitle succès du Mali (1-0). La tentative de reprise du match 20 minutes plus tard a été impossible... au vu de l'absence des Tunisiens.

À l'instar de ce qui s'était passé avec France-Albanie au Stade de France en 2019, un mauvais hymne a été joué avc un grand match international, cette fois à l'occasion de cette CAN 2022. Ainsi, prélablement la rencontre entre la Mauritanie et la Gambie, au stade de Limbe, les organisateurs ont diffusé le mauvais hymne pour la Mauritanie. Peu après une nouvelle tentative a eu lieu... avec le même problème. Toujours le mauvais hymne.

Equimentier du Cameroun : le Coq Sportif

Maillot sur le bus du Cameroun : Puma

Un autre couac concernant le Cameroun a eu lieu il y a quelques semaines. Le bus qui allait transporter les Lions durant la compétition avait été révélé avec une erreur grossière. Si les joueurs camerounais seront équipés par le Coq Sportif durant la CAN 2021, les maillots dessinés sur le bus sont avec l'équipementier Puma. Une belle bourde. Des couacs anecdotiques, qui n'éclipsent pas le professionnalisme affiché durant cette CAN 2022, ni le spectacle proposé sur le terrain.