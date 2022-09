Campos-Allegri, les dessous d'une relation de longue date

L'entraîneur de la Juventus et le conseiller sportif du PSG entretiennent une longue amitié qui s'est récemment étendue sur le domaine professionnel.

Au cours des dernières années, le nom de Massimiliano Allegri a régulièrement été associé au PSG. Alors, au début du mois de juin, lorsque des photos du technicien italien en compagnie de Luis Campos fuitent dans la presse, la rumeur d’une arrivée se relance.

Après Leonardo, l’ex-directeur sportif parisien qui a toujours souhaité le faire venir dans la capitale, le nouveau conseiller sportif du PSG voudrait-il en faire de même ? Pas du tout. Si à ce moment les discussions avec l’OGCN n’ont pas encore commencé, Campos a déjà tranché : il veut Christophe Galtier et personne d’autre.

Et afin d’éviter toute confusion, il appelle « Galette » la veille de son rendez-vous avec Allegri pour le prévenir, au cas où une photo sortirait, et évidemment lui assurer qu’il sera bien le prochain coach du PSG. Pourquoi alors Campos a-t-il alors rencontré Allegri ?

De Londres à Monaco, le Portugais est habitué à dîner régulièrement avec de grands techniciens. Et en période de mercato, ces relations peuvent aussi servir. Avec Allegri, l’ancien conseiller lillois a noué une relation amicale de longue date, ce que confirmait d’ailleurs l’entraîneur de la Juventus Turin. Les deux hommes se retrouvent souvent à Monaco autour d'une bonne table pour échanger et partager leur point de vue sur le football. « Avec Luis, on parle des joueurs et il sait reconnaître leur qualité », soulignait-il avant la rencontre de Ligue des champions.

Mais leurs discussions ne se résument pas uniquement à cela. Allegri-Campos, c’est aussi une relation de travail. A la fin de la saison 2021, l’Italien est le favori pour prendre la succession de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid. « J’avais déjà signé un contrat avec le Real Madrid », expliquait-il à GQ Italia avant d’expliquer les raisons de sa volte-face : « J’ai appelé le président du Real Madrid (Florentino Pérez) pour lui dire que je n’irais pas parce que j’avais choisi la Juventus. Il m’a remercié. »

Derrière cette opération qui a finalement échoué, se trouve Luis Campos dont la proximité avec Pérez est connue et qui a lui aussi failli rejoindre le Real Madrid il y a quelques mois. Alors quand le conseiller sportif du PSG retrouve Allegri à Monaco début juin, c’est aussi pour parler boulot.

Au cœur de leur discussion, il est question du mercato et de la nécessité de dégraisser, notamment au milieu de terrain. L’entraîneur de la Juventus propose Arthur et Rabiot. Campos décline avant d’évoquer les noms de Wijnaldum et Paredes. C’est ce dernier qui retient l’attention d’Allegri à la recherche de joueurs expérimentés et à la technique fiable.

Malgré son démenti, Allegri est bien à la manœuvre pour initier la venue de l’ancien Romain. Un peu moins de trois mois plus tard, l’Argentin rejoint la Juventus Turin en prêt avec option d’achat (15 M€ + 5). Et retrouve le Parc des Princes dès mardi soir.