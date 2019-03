Cambriolages, Lyon a dû "prendre des mesures"

Le directeur général adjoint de l'OL s'est exprimé au sujet des cambriolages subis par les joueurs rhodaniens dans les colonnes de l'Equipe.

Une pluie de cambriolages aux domiciles des joueurs de football s'est abattue sur l'Europe ces derniers mois. De Barcelone à Madrid en passant par Paris et Lyon, les "monte en l'air" n'épargenent personne, ou presque.

Memphis Depay, ainsi que deux autres joueurs de l'OL, avaient été cambriolés, il y a quelques jours alors qu'ils jouaient contre le FC Barcelone en 8es de finale aller de Ligue des champions. Ces trois joueurs ont subi un lourd préjudice financier, avec la disparition de bijoux et de vêtements de marque, de produits multimedia de qualité et autres accessoires de mode.

En Espagne, en plus de la lourde défaite concédée pendant le Clasico face au FC Barcelone (0-3), un ancien lyonnais, le buteur du Real, Karim Benzema, se serait lui aussi fait cambrioler pendant la rencontre.

L'OL contre-attaque

Quatre cambriolages et une tentative d'effraction, le bilan est lourd pour Lyon. Le directeur général adjoint de l'OL, Olivier Blanc, s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet dans les colonnes de l'Equipe. Pour lui, l'heure est aux mesures drastiques pour mettre fin à ce fléau. "On a pris des dispositions pour rassurer les joueurs et leurs familles (...) et aussi qu'ils puissent venir jouer l'esprit libre, car visiblement, ils sont surveillés".

Mais que faire concrètement ? Le dirigeant n'écarte pas la présence d'agents de sécurité aux domiciles des joueurs, même si monsieur Blanc n'a pas voulu en révéler plus pour sauvegarder l'efficacité des méthodes : "On a proposé des services aux joueurs après les trois derniers cambriolages et ils ont tous adhéré". Des mesures à la charge du club.

S'il ne faut pas "se voiler la face", le dirigeant affirme qu'il ne craint pas que cet état de fait pourtant si alarmant puisse décourager d'éventuelles recrues de signer à Lyon : "Je ne pense pas, la vie est fait de ces types d'incidents, notamment dans les grandes villes (...) la question est de savoir si l'on instaure de manière plus régulière les mesures ponctuelles qu'on a prises", a indiqué monsieur Blanc, qui révèle que les enquêtes policières "ne rencontrent pas un franc succès" pour le moment.