Camavinga revient sur son placement polémique au Mondial

Le jeune joueur du Real Madrid, Eduardo Camavinga, a déclaré qu'il était heureux de jouer au poste d'arrière gauche pour la France lors du Mondial.

Naturellement milieu de terrain, Camavinga a été appelé à jouer arrière gauche pour la France en fin de Coupe du monde.

C'est un rôle qui lui a été confié au Real Madrid, car le club a dû faire face à de nombreuses blessures au poste d'arrière latéral. Bien que ce ne soit pas son poste naturel, Camavinga a déclaré qu'il s'était adapté à cette position.

"Ce qui change, c'est la gestion de la profondeur, c'est une autre façon de défendre, de reculer quand on est à un contre deux. C'est une autre façon de défendre, de reculer quand on est à un contre deux. On appartient aussi à un flanc, donc on est plus retenu. Il y a d'autres individus qui te marquent et qui te soutiennent", a déclaré Camavinga à Ouest-France.

Pas de regrets

"Même si ce n'était pas mon poste, ce que j'avais à faire, je l'ai bien fait. Cela me donne de la confiance, mais la défaite en finale fait encore mal".

Camavinga a été rappelé dans l'équipe de France de Didier Deschamps. Mais il n'aura peut-être pas à jouer arrière gauche, puisque Theo Hernandez, présumé titulaire, fait partie du groupe.

Le jeune milieu merengue devrait être impliqué dans les rencontres entre la France et les Pays-Bas et l'Irlande, qui marqueront le début de la campagne de qualification pour l'Euro 2024.