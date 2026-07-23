Le Français Eduardo Camavinga, milieu du Real Madrid, refuse d'abdiquer et entend se battre pour convaincre l'entraîneur José Mourinho de ses qualités, alors même qu'il figure sur la liste des indésirables au sein du fort de Santiago Bernabéu.

À l'été 2026, Eduardo Camavinga imaginait les choses différemment. Dans ses rêves, il se voyait remporter la Coupe du monde avec l'équipe de France. Mais le milieu de terrain, qui a vu les Bleus atteindre les demi-finales du tournoi, n'a pas eu droit à la fête, Didier Deschamps ne l'ayant pas convoqué le 14 mai dernier, alors qu'il avait souvent bénéficié du soutien de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

Ce fut un coup dur pour Camavinga, qui a connu une saison très difficile avec le Real Madrid. Outre les blessures, ses performances et son niveau de jeu ont fait l'objet de critiques répétées.

En conséquence, la presse espagnole a rapporté que le Real Madrid souhaitait se séparer de ses services cet été.

Le joueur français, âgé de 23 ans, est lié au club merengue par un contrat courant jusqu'en 2029, et il ne fait pas partie des plans de la direction sportive pour la nouvelle saison.

Cependant, Camavinga est déterminé à lutter et à ne pas baisser les bras, comme l'a expliqué le journal « Marca » ce jeudi. Après avoir pris un peu de repos et suivi un stage intensif de quatre jours à la Harvard Business School dans le domaine du divertissement, des médias et du sport (BEMS), il a repris les entraînements en pleine possession de ses moyens.

Avec le lancement de la préparation en vue de la nouvelle saison, Camavinga s'attache à convaincre José Mourinho et son club qu'il a encore beaucoup à offrir, sur le terrain comme en dehors.

Camavinga est parfaitement conscient de sa situation et du fait que beaucoup se joue durant cette période de préparation, où il devra apporter des garanties à un entraîneur qui souhaite se forger une opinion avant de prendre sa décision finale, même s'il n'était pas totalement convaincu au départ.

L'entraîneur souhaite par ailleurs que son club recrute un milieu de terrain, et il ne semble pas que Rodri, la star de Manchester City, réponde à ses exigences, pas plus que Camavinga, que le Real Madrid souhaite vendre pour 50 millions d'euros.

Mais Mourinho lui accordera une chance dans les jours à venir, et le joueur français cherche à en profiter en démontrant ses capacités demain vendredi lors du match amical contre Alcorcón, avant d'attendre ensuite l'avis du technicien portugais.

Le journal espagnol a ajouté que Camavinga ne veut pas partir et ne prête pas l'oreille aux clubs intéressés par ses services, tels que Manchester City et Manchester United, refusant toutes les offres qui lui parviennent.