Camavinga, le divorce est prononcé

Le Real Madrid ne considère plus Eduardo Camavinga comme un élément clé de son avenir, ni même de son présent. Le milieu de terrain français, arrivé du Stade Rennais pour 31 millions d'euros il y a quatre ans et demi, peine à s'imposer comme titulaire indiscutable.





Le joueur de 23 ans est sous contrat jusqu'en 2029, mais pour la première fois, les Merengues sont disposés à étudier les offres le concernant.





C'est ce qu'affirme RadioMarca, qui précise que Camavinga ne figure plus sur la liste des joueurs « intransférables » du Real Madrid. Le club madrilène est ouvert aux propositions, mais souhaite obtenir au moins 50 millions d'euros pour autoriser un transfert. Le Real Madrid souhaiterait recruter un milieu de terrain cet été, et Camavinga pourrait bien financer ce transfert, des joueurs comme Rodri Hernandez et Kees Smit étant annoncés du côté du Bernabéu.





Matteo Moretto ajoute que le Real Madrid a déjà reçu des demandes de renseignements concernant Camavinga. Lors du mercato hivernal, Liverpool aurait manifesté son intérêt, tout comme Al-Ittihad en Arabie saoudite. Il aura probablement la possibilité de partir s'il le souhaite, mais pour l'instant, il n'a montré aucune intention de le faire.