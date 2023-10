Camavinga, la reconversion forcée !

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a de nouveau abordé la question de la position d'Eduardo Camavinga

Cette saison, le poste d'arrière gauche de Camavinga semblait promis à un bel avenir après l'arrivée de Fran Garcia. Malgré l'aptitude de Ferland Mendy et de Garcia à jouer contre Gérone, Ancelotti a choisi d'utiliser Camavinga au poste d'arrière gauche.

Ancelotti a été interrogé sur l'utilisation de Camavinga à ce poste, étant donné que le jeune joueur avait déclaré il y a moins de deux semaines qu'il n'aimait pas jouer à ce poste.

L'article continue ci-dessous

"Je pense que c'est une option. Ce qui est bien, c'est que c'est un joueur complet qui peut jouer à plusieurs postes. Il préfère jouer comme arrière latéral plutôt que d'être sur le banc".

Il a toutefois précisé que l'utilisation de Camavinga à ce poste serait réservée à des occasions particulières.

"Il ne jouera pas régulièrement arrière gauche. Nous avons deux latéraux qui nous donnent beaucoup de confiance, Fran et Mendy. Ce poste est bien couvert... et cela inclut Camavinga".

Camavinga a impressionné en tant que défenseur la saison dernière lors de nombreux matches, et dans certains cas, notamment lors du Clasico contre Raphinha la saison dernière, il s'est avéré imbattable pour son homologue. Cependant, face à une attaque plus positionnelle, comme celle de Manchester City, il est devenu évident que ce n'était pas sa position naturelle. Il semble qu'à moins que Mendy ne retrouve sa vivacité, Camavinga soit probablement plus solide que Garcia.