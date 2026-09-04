Le Real Madrid se prépare à un déplacement difficile face au Real Betis, ce vendredi soir, au stade de La Cartuja, lors de la quatrième journée de la Liga.

Le journal AS a rapporté que José Mourinho, l'entraîneur des Merengues, envisage d'apporter plusieurs changements à la composition de l'équipe.

Avec la possibilité toujours ouverte de voir Tchouaméni prêt à jouer, Mourinho s'oriente vers une titularisation de Bernardo Silva à la place de Camavinga, ainsi que d'Arda Güler, qui occupera un poste de titulaire dans lequel Brahim Díaz s'était illustré face à Málaga.

Mourinho avait procédé à de larges remaniements dans sa ligne défensive, et il va désormais la modifier une nouvelle fois face à l'équipe de l'entraîneur Manuel Pellegrini.

Par ailleurs, Dumfries est un sérieux candidat à une titularisation, dans un contexte de forte concurrence avec Trent Alexander-Arnold, qui a saisi sa dernière chance et a montré qu'il restait un concurrent redoutable.

En charnière centrale, Ibrahima Konaté et Antonio Rüdiger se disputent l'une des deux places au cœur de la défense.

Sur le côté gauche, Cucurella a commencé à s'imposer avec force, et il continuera d'obtenir des opportunités et du temps de jeu.

Le Real Madrid disputera son deuxième match à l'extérieur cette saison avec une attaque qui verra de nouveau la présence du trio que l'on ne ménage pas : Vinícius Junior, Jude Bellingham et Kylian Mbappé.

Ainsi, il semble que Yan Diomandé devra patienter encore un peu avant d'obtenir une chance de débuter comme titulaire, dans le cadre du plan progressif mis en place par Mourinho pour gérer le joueur ivoirien.

La composition probable du Real Madrid se présente comme suit :

Gardien de but : Thibaut Courtois

Défense : Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Cucurella, Dumfries

Milieu : Bernardo Silva, Arda Güler, Fede Valverde

Attaque : Jude Bellingham, Vinícius Junior, Kylian Mbappé

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