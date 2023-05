"Calmez-vous !" Guardiola a peur du Real Madrid

Pep Guardiola a demandé à son équipe de Manchester City de ne pas se laisser gagner par l'émotion contre le Real Madrid

Sans doute quelque peu inspiré par les événements de la saison dernière, où City avait été emmené en prolongation après cinq minutes de folie, Guardiola leur a demandé de jouer comme ils le font toujours.

Attention à l'émotion

L'entraîneur catalan a tenu à souligner que même si les joueurs étaient satisfaits du match nul 1-1 obtenu à Santiago Bernabéu la semaine dernière, il leur faudrait faire plus à l'Etihad pour éliminer les quatorze champions d'Europe.

"Nous nous sentons très bien, les sensations sont positives. Mais pour passer, nous devons jouer beaucoup mieux que la semaine dernière. Nous devons faire ce que nous savons et ce qu'ils répètent depuis de nombreuses années. Il ne s'agit pas seulement de faire preuve de courage et d'enthousiasme, mais aussi de faire mieux qu'au Bernabeu".

Il n'a pas non plus voulu se prononcer sur l'équipe favorite de la rencontre.

"Je ne sais pas, je ne suis pas capable de dire ça. Nous sommes en huitièmes de finale chaque année et, à la fin, c'est l'équipe qui le mérite qui gagne. Dans ma tête, il s'agit de bien faire et de convaincre les supporters que nous n'avons pas à faire quelque chose de différent.

"Nous avons le sentiment qu'à domicile, nous sommes plus libres et que nous jouons de manière plus détendue. Si nous sommes nous-mêmes... J'ai joué dix demi-finales et j'en ai perdu sept. Je connais ce sentiment, mais il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas contrôler dans le monde du football.

Guardiola connaît le Real Madrid sans doute mieux que n'importe quel adversaire, mais même lui n'a pas été en mesure de dire ce qui a conduit à leur succès en Europe, mais il a souligné le fait que les Blancos possèdent certains des meilleurs footballeurs du monde.

"Je ne sais pas, si je le savais, j'essaierais de copier la méthode. Mais je dirais que c'est parce qu'ils ont toujours eu des joueurs de très haut niveau. Quand nous avons gagné avec le Barca, c'est parce que nous avions des joueurs de très haut niveau.