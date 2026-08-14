Julian Alvarez conserve son calme en tant que joueur des rangs de l'Atlético Madrid, mais il ne considère pas comme fermée la porte menant à son départ tant souhaité vers le Barça.

Alvarez s'entraîne sous la houlette de Diego Simeone, après avoir enfin pu s'entretenir avec l'entraîneur argentin mercredi dernier.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté : « Malgré l'ambiance apparemment normale qui a régné lors des entraînements de l'Atlético Madrid, Alvarez n'a pas renoncé à son plan de rejoindre le Barça. »

Le joueur poursuit sa stratégie de dialogue et de diplomatie, et l'explosion qui était attendue en début de semaine n'a pas eu lieu, mais il n'a pas été convaincu par la réponse de Simeone à sa demande, et il n'a pas non plus renoncé.

L'attaquant argentin sait que le Barça ne le laissera pas seul, et il sait aussi que conclure l'opération est difficile, surtout au vu de la réaction de l'Atlético face à son désir de changer d'air après deux ans sans titre, mais il pense toujours qu'il est capable de convaincre les Colchoneros.

Alvarez estime que Simeone est conscient qu'il ne peut pas supporter la présence dans ses rangs d'un joueur de cette envergure sans que celui-ci soit engagé pour les intérêts de l'équipe.

Le temps presse pour tout le monde, car il ne reste plus qu'une marge très mince avant le coup d'envoi de la Liga, et le Barça sera par ailleurs contraint d'activer son plan de secours en l'absence de négociations avec l'Atlético et du transfert qui en découlerait, mais Julian conserve pour l'instant son calme.

Des discussions se tiennent sereinement dans les bureaux du club, et le Barça espère qu'elles conduiront l'Atlético Madrid à ouvrir la porte à des négociations avec le club catalan ou, dans le cas contraire, à camper sur son refus.

Dans ce cas, Julian Alvarez devra décider s'il franchira un pas supplémentaire, et à ce jour, il est prêt à le faire.

Et malgré le calme tendu qui entoure le quotidien de Julian Alvarez, Mundo Deportivo a appris qu'il maintient toujours sa position, et qu'il ne songe donc pas à s'excuser pour ses déclarations puis à disputer la saison comme si de rien n'était.

Alvarez veut toujours jouer au Barça, et si l'Atlético Madrid continue de camper sur sa position, il est conscient qu'il devra franchir un pas supplémentaire pour atteindre son objectif, car le club catalan ne renoncera pas à lui même s'il dispose d'un plan de secours.

Alvarez court après le temps, et au cours des prochains jours, le dossier prendra une direction vers un dénouement d'un côté ou de l'autre. Pour l'heure, il s'entraîne en tant qu'unique attaquant à la disposition de Simeone, en raison de la blessure de Sorloth.