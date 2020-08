Caio Henrique dans le viseur de l'OM ?

Afin de renforcer son effectif, l'OM étudierait la piste du Brésilien Caio Henrique qui appartient à l'Atlético de Madrid.

Avec Jordan Amavi et Christopher Rocchia, l'OM possède déjà deux joueurs pouvant évoluer dans le couloir gauche. Mais Rocchia, prêté à Sochaux lors des deux dernières saisons, n'est pas sûr de rester.

Et l'OM se serait déjà penché sur un éventuel successeur à Rocchia, comme le révèle le quotidien La Provence : André Villas-Boas semble très intéressé par le latéral gauche brésilien Caio Henrique.

Agé de 23 ans (il vient de les fêter le 31 juillet), Caio Henrique a été formé à Santos et appartient depuis 2016 à l'Atlético de Madrid.

Mais depuis son arrivée en , Diego Simeone ne l'a fait jouer qu'une seule fois : c'était le 30 novembre 2016, lors du seizième de finale aller de la Copa del Rey contre le CD Guijuelo, une équipe de troisième division…

Trois prêts à la suite au

International olympique brésilien, Caio Henrique a ensuite été prêté dans trois clubs de son pays afin de gagner du temps de jeu : à Paraná (d'avril à décembre 2018), au Fluminense de janvier à décembre 2019) et au Grêmio (de janvier à mai 2020).

Des prêts qui se sont avérés fructueux puisqu'il a joué 27 matches à Paraná et 65 au Fluminense. Son expérience au Grêmio a été écourtée à cause du coronavirus et de l'arrêt du championnat brésilien mais il a en profité pour jouer à cinq reprises et faire ses débuts en Copa Libertadores.

Sous contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2023, la valeur du joueur est estimée entre 2 et 3 millions d'euros.