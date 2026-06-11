Cagliari : le renouvellement du contrat de Pisacane est OFFICIEL

Cagliari et Fabio Pisacane poursuivent l’aventure. Le club sarde a officialisé l’information dans un communiqué :

«Le Cagliari Calcio est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Fabio Pisacane, entraîneur de l’équipe première rossoblù. Le technicien a signé un nouvel accord jusqu’au 30 juin 2028, assorti d’une option en faveur du Club pour une saison supplémentaire.





Ce choix, guidé par la continuité, la planification et un fort sentiment d’appartenance, scelle une relation commencée en 2015, lorsque Pisacane était arrivé en Sardaigne en tant que joueur. Au fil des années, ce lien s’est renforcé jusqu’à devenir indissociable des couleurs rossoblù et de la ville qu’il a adoptée.





Cette prolongation intervient à l’issue d’une première saison positive, conclue par la réalisation des objectifs du Club : la 14e place en Serie A avec 43 points, troisième meilleur résultat de Cagliari dans l’élite depuis 2014. Outre le maintien acquis avec plusieurs journées d’avance, les victoires de prestige face aux cadors du championnat et la progression tangible des jeunes constituent les principaux atouts d’une saison qui pose des bases solides pour l’avenir, en phase avec une philosophie axée sur l’ambition, le professionnalisme et l’esprit d’équipe. Arrivé sur le banc de l’équipe première à l’été 2025 après un parcours brillant dans le centre de formation, il a confirmé sur le terrain les qualités qui lui avaient permis de gagner la confiance du Club : compétence, leadership et culture du travail.





Pour lui, le maillot rouge et bleu incarne bien plus qu’une simple aventure professionnelle. Après avoir marqué l’histoire du club en tant que joueur entre 2015 et 2021, il intègre en 2022 l’encadrement technique de l’équipe première avant de prendre les rênes du groupe U20 via un parcours formateur enrichissant. Avec l’équipe Primavera, il a assuré le maintien, frôlé pendant deux saisons consécutives l’accès aux barrages du Scudetto et remporté en 2025 la Coupe d’Italie historique de la catégorie, premier trophée du secteur junior dans l’histoire du Club. Sa nomination à la tête de l’équipe première s’inscrit dans la continuité d’un parcours construit au sein du club, avec pour objectif d’assurer la pérennité d’un projet fondé sur l’organisation, le courage, la valorisation des jeunes et une vision commune impliquant toutes les composantes du Club.





Son prolongement de contrat jusqu’en 2028 acte la volonté commune de poursuivre un parcours consolidé jour après jour par l’engagement, le dévouement et la passion pour ces couleurs. Des valeurs qui continueront de guider le travail de Fabio Pisacane à la tête du Cagliari.





Félicitations, Monsieur l’entraîneur. En avant ensemble ! »