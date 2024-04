Cadiz – Barcelone : Un Barça sans conviction s’impose en Liga avant le PSG (0-1)

Le Barça était aux prises avec Cadiz samedi pour le compte de la 31e journée de Liga. Score final, 0-1.

Le FC Barcelone était en déplacement sur la pelouse de Cadiz samedi soir à l’occasion de la 31e journée de Liga. Avec une équipe largement remaniée, le Barça s’est imposé dans la douleur face aux locaux et peut désormais se tourner vers son choc contre le PSG.

Le Barça prend les devants

Malgré une première frappe précoce du Barça avec Vitor Roque en manque de réussite (1e), c’est Cadiz qui imposait un pressing en ce début de match. La pression des locaux qui remportait la bataille du milieu de terrain empêchait les Blaugranas d’aller en avant. Cadiz s’offrait même la première frappe cadrée du match avec Hernandez qui obligeait Ter Stegen à réaliser un arrêt pour sauver les meubles (22e).

Il a fallu franchir la demi-heure de jeu avant de voir le Barça inquiéter Cadiz avec un centre fort de Hector Fort qui filait au but qui fut détourné par Ledesma (33e). Un corner qui sera fatal pour les locaux puisque Joao Félix, à l’affut d’un mauvais renvoi de la défense, ouvrait le score pour les Catalans (0-1, 37e). Le Barça passait près de faire le break dans la foulée mais Chust empêchait Fermin Lopez de trouver le chemin des filets (44e). Le score en restait là au bout des quarante-cinq premières minutes.

Cadiz pousse mais n’y arrive pas

Au retour des vestiaires, le rythme du match demeurait mou mais les locaux insistaient sur le camp blaugrana. Cadiz aurait même pu revenir au score si Juanmi n’était pas signalé hors-jeu sur son but (55e). Chust revenait à la charge dans la foulée mais sa tête fuyait le cadre de Ter Stegen (57e). Le Barça repartait enfin vers l’avant avec Joao Félix qui manquait de peu de doubler la mise avec une frappe qui passait près du poteau (62e). Le Portugais portait encore le danger sur le camp de Cadiz avec une nouvelle frappe qui touchait cette fois-ci le poteau (72e).

Les locaux répondaient juste après avec une tentative de Samassekou qui filait droit dans la lucarne mais qui fut miraculeusement sauvé par Ter Stegen (78e). A défaut des buts, les dernières minutes de cette rencontre étaient marquées par des fautes de part et d’autre. Bousculés, les Blaugranas (2e, 70pts) conservaient leur avantage jusqu’au coup de sifflet final et se remet à huit points du Real Madrid. De son côté, Cadiz (18e, 25pts) s’enfonce un peu plus dans la zone de relégation.