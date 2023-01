Ca sent mauvais au Real Madrid, Ancelotti affiche ses joueurs !

Le Real Madrid cherche à se sortir d'une période difficile, puisqu'il n'a remporté aucun de ses trois derniers matches

Cette série a bien sûr été aggravée par le fait que leur dernier match a été une défaite cuisante contre Barcelone.

Le problème majeur est la défense. Le Real Madrid a la huitième meilleure défense de la Liga et n'a gardé que quatre feuilles propres en compétition nationale cette saison.

Dans un entretien accordé à Marca avant le match de Copa del Rey contre Villarreal, Carlo Ancelotti s'est vu demander si Nacho Fernandez, un défenseur "pessimiste" comme le décrit l'Italien, pourrait les aider à résoudre ces problèmes.

"C'est un défenseur très fiable, il a très bien joué contre Valence et maintenant il peut apporter de bonnes choses. Nous avons encaissé six buts et sur cinq, ils pourraient être évités avec un peu plus de pessimisme."

Le contrat de Nacho se termine à la fin de la saison. Les spéculations sur son départ sont nombreuses, car il n'a pas beaucoup joué cette saison.

Les mots d'Ancelotti s'ajoutent à une série de critiques constantes de ses défenseurs ces dernières semaines. Interrogé sur le rôle du manager dans le monde moderne, Ancelotti a de nouveau semblé laisser entendre que son équipe ne faisait pas l'essentiel.

"Ce n'est pas si compliqué, il s'agit d'être le plus objectif possible et de faire les choses le plus simplement possible. En football, la chose la plus simple possible est de bien défendre."

Avec Dani Carvajal et Lucas Vazquez blessés, le jeune brésilien Vinicius Tobias a été appelé du côté de la Castilla. On pense que Tobias ou Nacho prendra la place vacante au poste d'arrière droit.

"Tobias est dans le groupe et peut contribuer à l'équipe demain. Carvajal et Lucas ne sont pas là, et [Alvaro] Odriozola sort de blessure."

Le Real Madrid doit faire face à une série de matches difficiles, avec Villarreal comme premier test jeudi soir. Ensuite, ils affronteront deux prétendants européens, l'Athletic Club et la Real Sociedad, avant la visite de Valence au Santiago Bernabeu.