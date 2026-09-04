Le Paris Saint-Germain a dévoilé la liste des joueurs retenus par l'entraîneur espagnol Luis Enrique pour affronter Monaco, ce vendredi soir, dans le cadre de la troisième journée du championnat de France.

La liste a été marquée par l'absence notable de l'arrière gauche Lucas Digne, malgré sa participation aux entraînements collectifs de l'équipe hier jeudi, alors qu'il était fortement pressenti pour figurer dans le onze de départ face à Monaco.

Nuno Mendes est également absent de la rencontre face à Monaco en raison d'une suspension, après le carton rouge reçu lors du match de la Coupe des champions, ce qui ouvrait la porte à une participation de Digne au poste d'arrière gauche.

Mais l'absence surprise de ce dernier va contraindre Luis Enrique à chercher une solution de rechange pour occuper le flanc gauche face à Monaco.

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La liste du Paris Saint-Germain comprend, au poste de gardien de but, Lucas Chevalier, Matvey Safonov et Arthur Vernier, tandis qu'en défense figurent Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Illya Zabarnyi, Lucas Hernández et Willian Pacho.

Au milieu de terrain, Luis Enrique a convoqué Fabián Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, João Neves et Ndri Fernandez.

Sur le plan offensif, la liste comprend Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Magnès Akliouche, Désiré Doué et Mika Godts.