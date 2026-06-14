« C’est une honte que Koeman l’ait sélectionné en équipe nationale néerlandaise. »

Ralf Seuntjens, attaquant de Lommel SK, n’y va pas par quatre chemins : il ne comprend pas la décision de Ronald Koeman d’inclure Wout Weghorst dans la liste des 26 Néerlandais pour la Coupe du monde.

Dans le podcast de Sportnieuws.nl, il se félicite toutefois du retour à la pleine forme de Memphis Depay, qui pourra ainsi endosser le rôle de remplaçant : « Au moins, s’il est sur le banc plutôt que Weghorst, c’est déjà ça de pris. »

« Je trouve honteux que Weghorst ait été sélectionné », assène l’attaquant expérimenté, passé par De Graafschap et le NAC Breda, à propos de l’international néerlandais. « Quand je vois ce qu’il a montré la saison dernière à l’Ajax. »

Il poursuit son analyse sans concession : « Je l’ai vu jouer en direct avec le NAC et on dit : “Le travail défensif de Weghorst est formidable.” Mais il n’a pas gagné un seul duel contre Clint Leemans en tant que défenseur central », souligne l’attaquant belge, visiblement surpris.

Outre ses critiques, Seuntjens lui prodigue un conseil : « Quand on est attaquant et qu’on conserve le ballon, on évite de courir après. »

Weghorst devrait ainsi commencer sur le banc lors du match d’ouverture des Oranje aux États-Unis, au Canada et au Mexique, tandis que Koeman devrait à nouveau aligner Donyell Malen, avec Memphis Depay comme option.

Malgré une saison difficile, Weghorst a tout de même été retenu par Koeman dans la liste définitive des Oranje pour la Coupe du monde. Reste à savoir si l’avant-centre de l’Ajax, désormais âgé de 33 ans,