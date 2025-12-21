Raphinha wife(C)Getty images
"C'est une blague ?" Nouveau scandale pour le trophée The Best

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, était particulièrement virulent lors de sa conférence de presse d'avant-match samedi.

Il a exprimé son mécontentement face à la blessure de Pedri et s'est montré tout aussi furieux concernant l'absence de Raphinha dans le onze mondial FIFA The Best, dévoilé en début de semaine.

Selon Diario AS, Flick a fustigé la décision de la FIFA d'exclure le co-meilleur buteur de la Ligue des Champions la saison dernière. Raphinha avait été impliqué dans 21 buts et passes décisives lors du parcours du Barça jusqu'en demi-finale.

« Je voulais réagir. Le onze mondial FIFA est une farce. Que Raphinha n'y figure pas est incroyable. Son influence a été immense. Il a été le meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est incroyable. Et le plus important, c'est son influence. C'est une blague. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y soit pas. Après sa saison, il le méritait amplement. C'est sidérant. »

Flick s'exprime sur sa situation contractuelle au FC Barcelone

On a également demandé à Flick de réagir aux rumeurs selon lesquelles il serait en pourparlers avec le FC Barcelone concernant une prolongation de son contrat, qui expire actuellement à la fin de la saison prochaine.

« Une année pour un entraîneur au FC Barcelone, c'est long. On sent la confiance, et c'est bon à constater. Pour moi, c'est formidable d'être ici une année de plus, mais cela dépend aussi du président. Je peux vous le dire. J'adore travailler dans ce club. »

Le match de dimanche contre Villarreal devait initialement se jouer à Miami, mais l'événement a finalement été annulé suite à une forte polémique. Flick a donné son avis sur la question de savoir s'il aurait été préférable pour lui que la rencontre ait lieu à La Cerámica ou au Hard Rock Stadium.

« Je n'y ai pas réfléchi. Je suis content de jouer à Villarreal. C'est une décision de la Liga et je l'accepte. »

